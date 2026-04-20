日向坂46藤嶌果歩の初単独センターに注目！『Kind of love』が見せる新たな景色

5月20日に17thシングル『Kind of love』をリリースする日向坂46。表題曲では、四期生の藤嶌果歩が初の単独センターに立つことが明らかになった。四期生・五期生の存在感を前に押し出しながら、三期生4人も揃って選抜入りした今回の布陣からは、グループが次のフェーズへ進もうとする意志が伝わってくる。本記事では、新たな中心に立つ藤嶌の存在感と各世代の配置に触れながら、『Kind of love』が日向坂46のこれからをどう映し出す楽曲になりそうなのかを見ていきたい。

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まず注目したいのは、藤嶌がこのタイミングでセンターに立つ意味だ。藤嶌は自身のブログにて、「ヒロインの横で輝くタイプで居よう」と考えていた時期があったと明かしつつ、今回のセンター就任を受けて、「グループを照らす存在になれるようにセンターとしての役目を全うしたいです！」「みんなが主役の日向坂で！」と綴っていた。これまで前列で楽曲を支えてきた藤嶌が、今度は真ん中からグループ全体を照らそうとしている。その言葉からは気負いだけではない覚悟と、藤嶌らしいやわらかな責任感が感じられる。

今回のフォーメーションは、全14人の3列編成。フロントには正源司陽子、藤嶌、大野愛実が並び、2列目には片山紗希、上村ひなの、小坂菜緒、金村美玖、松尾桜が配置された。さらに3列目には宮地すみれ、渡辺莉奈、山口陽世、森本茉莉、清水理央、高橋未来虹が名を連ねる。三期生は4人全員が選抜入りし、四期生・五期生の勢いを前面に見せながらも、その後ろを経験豊かな先輩がしっかり支える構図になっている。世代交代だけを強調するのではなく、各世代の力を横につなぎながら前へ進もうとする、今の日向坂46らしい並びと言えそうだ。

4月16日からは、表題曲「Kind of love」の先行配信がスタート。ラテン調の情熱的なナンバーに、ファンからは早くも、「かほりんに合ってる」「ライブで盛り上がれそうだね」「かっこよすぎる！めっちゃ好き〜！！」「新生日向坂が見えて来た曲だと感じた」といった声があがっている。藤嶌自身も、「この楽曲に秘められた力を私が表現しないと！」「日々研究してたくさんの方に届くように頑張ります！」と意気込んでおり、今回のセンターに求められているのは、楽曲の内側にある感情やエネルギーをどう熱として届けるかということなのだろう。

17thシングル『Kind of love』は、8年目に突入した日向坂46のスタートを印象づける一作になりそうだ。フォーメーション発表後、SNSでは多くの喜びの声があがり、新体制への期待の大きさもうかがえた。藤嶌にとっての新たな景色と共に、『Kind of love』が日向坂46の次の一歩をどう刻んでいくのか、楽しみにしたい。

※高橋の「高」ははしごだか