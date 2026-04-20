大阪6月限

日経225先物 58900 +100 （+0.17％）

TOPIX先物 3785.5 +16.0 （+0.42％）

※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示



日経225先物（6月限）は前日比100円高の5万8900円で取引を終了。寄り付きは5万8990円と反発して始まったが、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9840円）には届かなかった。ただ、現物の寄り付き時につけた5万8830円を安値にロングが強まると、前場終盤にかけて5万9200円台を回復し、現物の後場取引開始時には5万9260円まで上げ幅を広げた。



後場中盤には上げ幅を縮め、5万9000円を中心とした5万8900円から5万9100円辺りでの保ち合いを継続。終盤にかけて5万8830円と朝方につけた安値にサヤ寄せしたものの、これを割り込まなかったことで引け間際のショートカバーに向かわせた。



米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の行方が注目されるなかで、イランは米国との再協議を拒否すると報じられ、原油相場の上昇が重荷になった。米国のイラン貨物船拿捕に対し、イラン軍は報復として米軍艦に無人航空機（UAV）攻撃を敢行したと報じられており、積極的な売買を手控えさせている。



WTI原油先物価格は前週末には1バレル＝83ドル台に低下したが、米国とイランの協議の行方が不透明になったことで91ドル台まで上昇している。停戦期限が迫るなかで再び協議が延期される可能性もあるが、スキャルピング中心のトレードに向かわせよう。



日経225先物はボリンジャーバンドの+2σ（5万9740円）から下に放れる形になり、+1σ（5万7220円）とのレンジが意識されそうだ。週足でも+2σ（6万0130円）と+1σ（5万7830円）とのゾーンとなるなかで、米国とイランとの協議を見守ることになりそうだ。



NT倍率は先物中心限月で15.55倍（17日は15.59倍）に低下した。一時15.50倍に下げる場面もみられたが、その後は15.61倍と+2σ（15.60倍）水準を捉える動きをみせていた。同バンドが抵抗となる可能性はあるが、強いトレンドを形成しているため、調整局面ではNTロングを組成する流れに向かわせよう。



手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が8243枚、ソシエテジェネラル証券が5081枚、バークレイズ証券が3579枚、サスケハナ・ホンコンが1664枚、みずほ証券が1320枚、JPモルガン証券が1216枚、ドイツ証券が1175枚、ゴールドマン証券が1073枚、松井証券が939枚、日産証券が619枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1万3608枚、ABNクリアリン証券が1万1595枚、バークレイズ証券が1万0584枚、JPモルガン証券が5173枚、ゴールドマン証券が2991枚、モルガンMUFG証券が2923枚、ビーオブエー証券が1786枚、サスケハナ・ホンコンが1739枚、シティグループ証券が1157枚、野村証券が1089枚だった。



株探ニュース