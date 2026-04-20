仲里依紗、夫・中尾明慶との「13回目の結婚記念日」密着2ショット公開「バラの花束が素敵」「いつまでもラブラブで憧れ」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/04/20】女優の仲里依紗が4月20日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の中尾明慶との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳美人女優「幸せそうな表情可愛い」結婚13年目の俳優夫とラブラブ密着
仲は「13回目の結婚記念日」とつづり、中尾とともに富士山が見える宿で過ごした際の様子を公開。お互いに撮り合った自然体な姿やバラの花束を手にポーズを決める仲のショット、そして2人で密着した2ショットが収められている。
この投稿に、ファンからは「結婚記念日おめでとうございます」「バラの花束が素敵」「いつまでもラブラブで憧れ」「理想の夫婦」「2ショット嬉しすぎる」「2人でいるときの幸せそうな表情可愛い」「お似合いです」などの反響が寄せられている。
仲は、2013年3月に中尾との結婚を発表し、同年に第1子となる長男が誕生。長男はYouTubeにもたびたび登場し、ファンから「トカゲくん」の愛称で親しまれている。（modelpress編集部）
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【写真】36歳美人女優「幸せそうな表情可愛い」結婚13年目の俳優夫とラブラブ密着
◆仲里依紗、中尾明慶との結婚記念日ショット公開
仲は「13回目の結婚記念日」とつづり、中尾とともに富士山が見える宿で過ごした際の様子を公開。お互いに撮り合った自然体な姿やバラの花束を手にポーズを決める仲のショット、そして2人で密着した2ショットが収められている。
◆仲里依紗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「結婚記念日おめでとうございます」「バラの花束が素敵」「いつまでもラブラブで憧れ」「理想の夫婦」「2ショット嬉しすぎる」「2人でいるときの幸せそうな表情可愛い」「お似合いです」などの反響が寄せられている。
仲は、2013年3月に中尾との結婚を発表し、同年に第1子となる長男が誕生。長男はYouTubeにもたびたび登場し、ファンから「トカゲくん」の愛称で親しまれている。（modelpress編集部）
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