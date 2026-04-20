飲食店に入って席に着き、メニューを決めて注文した後、料理が提供されるまでの時間は人によって感じ方が異なる。「５分で遅い」と感じる人もいれば、「２０分くらいなら気にしない」という人など、感じ方は人様々だ。では、多くの人に共通する「限界ライン」はどのあたりにあるのか。また、年代によってその感覚に差があるのだろうか。

そこで株式会社ＮＥＸＥＲと業務用の冷凍食品・食材・飲料通販を手がけるミクリードが共同で、「外食をすることがある」と回答した３０代〜４０代の男女１００名を対象に「飲食店の料理提供スピードに対する意識」を行った。

飲食店で料理が出てくるまでの待ち時間について、どのくらいまでなら許容できるか、という質問には、３０代は「１５分以内」が３０.０％で最も多く、次いで「１０分以内」が２６.０％だった。そして「２０分以内」が１８・０％、「３０分以上でも気にならない」という層も８・０％いた。

４０代でも「１５分以内」が４２.０％と最も多く、３０代より１２％高い結果となった。そして「２０分以内」が２６.０％、「１０分以内」が２２.０％と続いた。しかし、３０代とは異なり「３０分以上でも気にならない」は０％という結果となった。３０代と４０代を比較すると、４０代は「１５分以内」に集中していることが特徴的だった。

▼「１０分以内」と回答した人の理由

・だいたいのお店はそのぐらいで出てくるので（３０代・女性）

・１０分を超えると遅いと感じるから（３０代・男性）

・あまり待つのが得意ではないから（４０代・男性）

▼「１５分以内」と回答した人の理由

・お腹が減っている時だったら限界はそのぐらいかなと思った（３０代・女性）

・それ以上は子どもも退屈するし、体感的に長く感じやすい気がする（３０代・女性）

・１５分もあれば料理は一通り作れるので、それ以上待たされると忘れているのではないかと疑ってしまうから（４０代・男性）

▼「３０分以内」、「３０分以上でも気にならない」と回答した人の理由

・あまりせかせかするのが好きではない。心にゆとりを持っていたい（３０代・女性）

・ある程度なら我慢できる（４０代・女性）

・混んでいる時間なら気にならない（３０代・女性）

・気にしない（３０代・男性）

となっており、全体を通じて待ち時間の許容範囲にはその人のライフスタイルや性格が大きく影響していることがわかる。実際に料理の提供が遅いと感じた経験があるかどうかについても、３０代では「ある」が４０・０％、「ない」が６０.０％だったのに対し、４０代では「ある」が５４.０％、「ない」が４６.０％だった。40代のほうが１４％高く、料理提供の遅さを感じた経験が多いことがわかった。