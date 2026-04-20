アコム <8572> [東証Ｓ] が4月20日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の889億円→1005億円(前の期は589億円)に13.0％上方修正し、増益率が50.9％増→70.6％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の346億円→462億円(前年同期は106億円)に33.5％増額し、増益率が3.2倍→4.3倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の20円→22円(前の期は14円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）連結業績予想の修正について前回の業績予想に対して、営業収益は、営業貸付金利息が計画を上回ったことに加えて、円安の為替影響を受けたことなどから、3,377億円（前回予想比59億円増）となる見込みです。営業費用は、貸倒関連費用、利息返還費用、その他の営業費用が計画を下回ったことから、営業費用全体では2,374億円（同58億円減）となる見込みです。これらの結果、営業利益は1,003億円（同117億円増）、経常利益は1,005億円（同116億円増）、親会社株主に帰属する当期純利益は796億円（同74億円増）となる見込みです。（２）個別業績予想の修正について前回の業績予想に対して、営業収益は、営業貸付金利息が計画を上回ったことなどから、2,487億円（前回予想比22億円増）となる見込みです。営業費用は、貸倒関連費用、 利息返還費用、その他の営業費用が計画を下回ったことから、営業費用全体では1,737億円（同43億円減）となる見込みです。これらの結果、営業利益は750億円（同65億円増）、経常利益は809億円（同71億円増）、当期純利益は704億円（同32億円増）となる見込みです。



当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つに位置づけ、「持続的な企業価値向上に向けて、財務健全性維持及び収益力強化を図り、安定的・継続的な株主還元を堅持する」ことを基本的な考え方としております。 2026 年３月期の配当予想につきましては、足元の通期業績などを総合的に勘案した結果、前回予想から２円増配（期末配当金12円）し、年間配当金は、１株当たり22円に修正することといたしました。