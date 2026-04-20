夜更かしをするパパをそばで見守るわんちゃんの光景が、再生回数54万回を超えて絶賛されています。

眠らないように頑張って目を開けようとするわんちゃんの姿には、「健気で愛おしすぎる」「パパは逃げないから寝たって良いんだよ」と、温かいコメントが寄せられることに。わんちゃんのいじらしい姿がたくさんの人に癒やしを届けています。

【動画：睡魔と戦いながら『夜更かしをするパパ』に付き合う犬→とんでもなく尊い『必死に起きようとする表情』】

夜更かし中のパパにお付き合いするももちゃん

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』に投稿されたのは、夜更かしをするパパに寄り添うわんちゃんの光景。

ある日の夜、柴犬のももちゃんはこたつに入ってくつろぐパパの近くに寄り添っていたそう。クッションに体を預けて横になっているパパの背中に自分のお尻をピタリとくっつけて、まるでパパを守っているかのように寄り添っていたといいます。

とても頼もしい光景ですが、この時ももちゃんの身にはある異変が起きていたそう。その光景に思わず笑顔になってしまう人が続出することとなったのでした。

ももちゃんに襲いかかる睡魔

夜更かしするパパを守るように、パパの背中にお尻をくっつけて座っていたももちゃん。すると、ももちゃんの身に異変が起こったそう。座った体勢のままゆっくりと目を閉じ、だんだんと体が斜めに傾いていったのでした。

どうやら、ももちゃんに睡魔が襲ってきたようです。まるで充電が切れてしまったかのようなその光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

しかし、ももちゃんはすぐに目を開けると、眠気に耐えるように自分の足元を見てグッとこらえるような姿を見せたそう。頑張ってパパの夜更かしに付き合おうとするその健気な光景に、なんだか胸がキュンとしてしまいます。

パパに「ちょっと退いてほしいな」とお願いされるものの…

その後も、眠気と戦いながらパパの背中を守っていたももちゃん。しばらくすると、動こうとしたパパが「ちょっと退いてほしいな」とももちゃんにお願いをしてきたそう。

その言葉にももちゃんはすぐに反応してくれる…かと思いきや、眠たくて仕方がないももちゃんは体が重くなってしまったのか、パパの方をチラッと見るものの、その場から動けなかったご様子。

何度も声をかけてみるものの、なぜかももちゃんが動いてくれなくて身動きがとれなくなってしまったパパ。そんなある日の夜更けの光景が、たくさんの人に癒やしを届けてくれることとなったのでした。

夜更かしをするパパに頑張って付き合うももちゃんの光景は、投稿を見た人に笑顔を届けることに。「ガンバレももちゃん！」「起きてる間はなるべくパパさんと一緒にいたいんだね」「人をダメにするクッションと、犬をダメにするクッション（パパ）」と、温かいコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』では、そんな頑張り屋さんなももちゃんの日々の様子や、家族の猫ちゃんや家族との温かい日常風景が投稿されていますよ。

ももちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。