高知をアニメで盛り上げようと4月11日・12日の2日間、高知市で高知アニクリ祭2026が開催されました。

3回目の今年（2026年）もすごい熱気に包まれました。イベントに登場した、人気声優の2人に独占インタビューでお話を伺いました。

取材は井手上恵アナウンサーです。



4月11日・12日の2日間、高知市の高知県民体育館をメイン会場に開催された高知アニクリ祭2026は、高知信用金庫が中心になりアニメで地域を盛り上げようというイベントです。

3回目の今年は新たに東洋電化中央公園も加わった市内5か所の会場となり、帯屋町を除いた来場者は2日間で合計2万7060人と去年（2025年）を上回る盛況ぶりとなりました。





■来場者「楽しいし、いっぱいコスプレの人たちがいて可愛かった」そう、会場には人気キャラクターのコスプレをしてイベントを楽しむ人の姿も多くみられました。また会場には、おしごと体験コーナーも。アニメクリエイターの仕事を知ってもらおうと、小学生以上を対象にした無料の体験コーナーがあり、参加者はキャラクターをデザインしたり3DCGモデルを作ったりとアニメクリエイター気分を味わっていました。そしてステージには人気アニメの声優たちが登場！アニメ「転生したらスライムだった件」のガビル役・福島潤さんとラミリス役・春野杏さんです。ステージが終わった直後の2人に独占インタビューさせてもらいました。アニメ「転生したらスライムだった件」とはスライムに生まれ変わった主人公リムルが仲間たちとともに人と魔物が共存する国作りを目指す物語です。原作は全世界でシリーズ累計5600万部超え。2018年からはアニメ化もされ累計視聴数は30億回を突破した人気アニメです。福島さんが演じるガビルはリザードマンの若きリーダーでお調子者ですが、部下思いで努力家な愛されキャラ。そして春野さんが演じるのは魔王・ラミリス。精霊や妖精が住む「精霊の棲家」の女王でこちらもお調子者の愛されキャラです。人気声優の2人にとってもファンの前でのトークショーは特別な時間だったといいます。■ガビル役・福島潤さん「収録とか作っている最中には生の熱量というか、見てくださっている人の顔っていうのは見えないので実際に会うと実感が湧く。転スラを好きで応援してくれている人たちがこんなにもいるんだなというのが分かってうれしくなる」■ラミリス役・春野杏さん「本当にお客さんが子どもから大人まで様々な方がいらっしゃって、男女それぞれ老若男女、いろんな方が応援してくれているんだなと」また、ガビル役の福島さんは役作りがスムーズだったそうで。■ガビル役・福島潤さん「すごくやりやすいというか、想像しやすいというか。初めて登場するときに『うざーい役なのでうざく演じてください』っていう、ディレクションそれだけであそこまで作っていった」実は二人はもともと声優事務所で先生と生徒の関係だったそうで。そんな2人が出演するアニメ「転スラ」は4月から第4期がスタート。現場はどんな雰囲気なのでしょうか。■ガビル役・福島潤さん「（アニメクール）4期が一番演者も楽しんでいる。今まででで一番にぎやかで盛り上がっているなと感じるので、見ていて面白いし続きが気になる」■ラミリス役・春野杏さん「転スラっていろんなことが次から次へと起こっていくので、たぶん開国祭でいろんな楽しいことがあって、そこで演者も役者側も『ここまでいいの？』みたいなのがすごく増えていった気がして。開国祭があってわたしたちの心も開国？開国しました」最後に高知の転スラファンに向けてメッセージをいただきました。■ガビル役・福島潤さん「転スラを応援してくださってありがとうございます。めちゃくちゃ熱量もって作っていますので、これからもリムル様、転スラ、そしてガビルをよろしくお願いします」■ラミリス役・春野杏さん「高知にやっと来られました。ずっと応援してくださったらうれしいです。ラミリスがんばります」アニメ「転生したらスライムだった件」は高知放送で毎週金曜夜11時から放送中です。■ガビル役・福島潤さん / ラミリス役・春野杏さん「転スラ見てね」※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。