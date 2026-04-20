優勝者は1億円超ゲット！ 賞金総額が7.5億円に値上がった大会は日本勢の稼ぎもすごかった…
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞翌週に今季メジャー初戦を控えた“前哨戦”が終了した。今大会は、3日目に賞金総額が当初予定されていた375万ドルから、100万ドル上乗せの475万ドル（約7億5300万円）になることを発表。さて、選手たちは一体いくら手にすることになったのだろうか？
【写真】日本の双子とロスの双子が集合！
三つ巴のプレーオフを制したハナ・グリーン（オーストラリア）は、71万2500ドル（約1億1300万円）を獲得。メジャー大会と最終戦を除く“平場大会”での最高額を手にした。2位に終わったイム・ジンヒ、キム・セヨンの韓国勢2人も、それぞれ38万8849ドル（約6143万円）という高額賞金を上乗せする。日本勢はトータル12アンダーで7位タイになった勝みなみと岩井千怜が、13万789ドル（約2066万円）をゲット。13位の岩井明愛でも7万4030ドル（約1169万円）という高額の賞金に。46位の山下美夢有は2万235ドル（約319万円）、51位の古江彩佳と馬場咲希は1万6322ドル（約257万円）を獲得した。来週の「シェブロン選手権」も賞金総額800万ドル（約12億6400万円）、優勝で120万ドル（約1億9000万円）という大舞台。選手たちにとっては“稼ぎ時の春”が続いていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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