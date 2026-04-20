堀琴音、コーチをキャディに単独5位！「命をかけてラインを読んで頂きましたが、たまーに間違えていました笑」
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「KKT杯バンテリンレディース」を単独5位でフィニッシュしたことを嬉しそうに投稿した。
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「スポンサーの試合だったので優勝したかったです」と本音を明かしつつも、「それでも今年のこれまでの成績からすると自信になる試合になりました!!」と記していた。その言葉の通り、今季の堀はこれまで6試合に参戦し、予選を通過できたのは台湾で開催された「台湾ホンハイレディース」のみ。シーズン7試合目でようやく5位に入り本領を発揮することができた。そしてこの試合でキャディを務めたのはコーチの森守洋氏だったことも紹介。強気の堀にタジタジとする森コーチの様子は、これまでもインスタグラムでたびたび紹介されてきた。今回も「命をかけてラインを読んで頂きましたが、たまーに間違えていました笑」とキツい一言。しかし「パター入らなかったら全て僕のせいにしてくれて良い!!」との言葉をもらっていたおかげで「自分を追い詰める事なくポジティブにゴルフが出来ました」と、名キャディぶりを高く評価。最後に「去年より順位が１つ下がったので来年は優勝目指して一緒に頑張りましょうね」と、優しい言葉で投稿を締めくくった。そんな森コーチは自身のインスタグラムで「予選落ちしたら切腹」と並々ならぬ覚悟で試合に臨んだことを楽しく投稿していた。この投稿を見たファンからは「TOP5素晴らしかったです」「やっとエンジンがかかって来ましたか？」「森さんの所為にする堀さんかわいい」などのコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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