ライブイベント『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』が8・29にPayPayドームで初開催 来日アーティスト発表
福岡ソフトバンクホークスは、8月29日にみずほPayPayドーム福岡にて、初開催となる大型音楽ライブイベント『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』を開催する。
【写真】今年冬に開催された『FUKUOKA MUSIC FES.2026』に出演したano
イベントには、世界的ロックバンドJOURNEY、NIGHT RANGERが来日出演。1980年代のロックシーンを代表するレジェンドたちが、真夏の福岡に集結する。さらに、邦楽アーティストとして、世界的に活躍するガールズロックバンドBAND-MAIDの出演も決定した。加えて、日本の音楽シーンを代表するアーティストの出演も予定している。
■アーティスト
【JOURNEY】1973年結成。『インフィニティ』のプラチナ・ディスク獲得以来ヒット作を連発するも活動がストップ。1996年に10年ぶりの復活を果たし、王道メロディック・ロックの人気ぶりを改めて示した。2024年には結成50周年記念の来日ツアーを開催し熱狂と感動のステージを届けた。2025年11月にはラスト・ツアー『FINAL FRONTIER TOUR』を北米から開始する事を発表。来日の舞台にはこのイベントが選ばれた。
【NIGHT RANGER】卓越したメロディ・センスとテクニカルな演奏で高い人気を獲得したアメリカン・ハード・ロックを代表するバンド。2025年秋にフェアウェル・ジャパン・ツアーを開催。熱量高いパフォーマンスを披露。再来を熱望する声が止まない中、今回のカムバックが決定した。
【BAND-MAID】メイドの見た目とは相反するハードなロックサウンドが、全世界のロック・メタルファンからも支持を受け、海外でも人気のあるガールズロックバンド。全米ツアーでの動員は2万人を超え、YouTubeの総再生回数は2億8000万回を超える。2026年はWORLD TOURの開催を発表し、アジア、ヨーロッパ、北米での開催に加え、ツアーファイナルは日本武道館2daysとなる。
【写真】今年冬に開催された『FUKUOKA MUSIC FES.2026』に出演したano
イベントには、世界的ロックバンドJOURNEY、NIGHT RANGERが来日出演。1980年代のロックシーンを代表するレジェンドたちが、真夏の福岡に集結する。さらに、邦楽アーティストとして、世界的に活躍するガールズロックバンドBAND-MAIDの出演も決定した。加えて、日本の音楽シーンを代表するアーティストの出演も予定している。
【JOURNEY】1973年結成。『インフィニティ』のプラチナ・ディスク獲得以来ヒット作を連発するも活動がストップ。1996年に10年ぶりの復活を果たし、王道メロディック・ロックの人気ぶりを改めて示した。2024年には結成50周年記念の来日ツアーを開催し熱狂と感動のステージを届けた。2025年11月にはラスト・ツアー『FINAL FRONTIER TOUR』を北米から開始する事を発表。来日の舞台にはこのイベントが選ばれた。
【NIGHT RANGER】卓越したメロディ・センスとテクニカルな演奏で高い人気を獲得したアメリカン・ハード・ロックを代表するバンド。2025年秋にフェアウェル・ジャパン・ツアーを開催。熱量高いパフォーマンスを披露。再来を熱望する声が止まない中、今回のカムバックが決定した。
【BAND-MAID】メイドの見た目とは相反するハードなロックサウンドが、全世界のロック・メタルファンからも支持を受け、海外でも人気のあるガールズロックバンド。全米ツアーでの動員は2万人を超え、YouTubeの総再生回数は2億8000万回を超える。2026年はWORLD TOURの開催を発表し、アジア、ヨーロッパ、北米での開催に加え、ツアーファイナルは日本武道館2daysとなる。