堂本光一 F1インタビュー

2026年シーズンのF1は大きなレギュレーション変更が実施され、マシンが大きく変わった。なかでも最も大きな変更がパワーユニット（PU）だ。MGU-K（運動エネルギー回生システム）の電気エネルギー出力が大幅に引き上げられ、エンジンと電気モーターがほぼ半々でパワーを供給することになった。

それによりドライバーの戦い方も大きく変わった。マシンやコースを限界ギリギリまで攻めるという純粋なドライビング技術ではなく、いかに効率よく電気エネルギーをマネジメントするかが重要になってきている。

新しいF1の姿にドライバーや世界中のファンからさまざまな声が上がっているが、開幕から３戦が終了した今、日本のF1ファンを代表して堂本光一さんに新レギュレーションのF1について話を聞いた。



F1の新レギュレーションについて語った堂本光一さん photo by Ryo Higuchi





【新旧ファンの間に存在する温度差】

３月末に鈴鹿サーキットで開催された日本GPが終わり、開幕から３レースが行なわれたわけですが、新しいレギュレーションのF1の見方、楽しみ方がまだわかりません。

今年の日本GPには３日間で合計31万5000人ものお客さんが集まり、大いに盛り上がりましたが、おそらく新しくF1を見始めた人たちにとっては抜きつ抜かれつのバトルが展開される"ヨーヨーレース"は楽しいと思います。

電気エネルギーを使えば一時的にパワーが出ますので前のマシンを抜くことができますが、エネルギーを使いきってバッテリーが空になればパワーが落ちて後続車に抜き返されてしまいます。そうやって目まぐるしくポジションが入れ替わるヨーヨーのようなレースは見た目も派手で、エキサイティングです。

新レギュレーションのF1は新規のファンに対しては成功しているという言い方ができるのかもしれませんが、昔からF1を見て楽しんでいる人たちからすると、純粋なレースを見ているような気持ちになれないところがあります。

僕がレースを観戦する際には、テレビのモニターで映像を見ながら、レース中の各車の順位、ラップタイム、前車との差などをリアルタイムに表示するライブタイミングをチェックしています。

これまでのF1はある意味、レースの映像よりもライブタイミングを見ていればレースの流れがよくわかりました。たとえば、「このドライバーはラップタイムに一貫性がないからマシンの状況がよくないな」とか、「ラップタイムが落ちてきたのでそろそろピットインだな。ということは２ストップ作戦だ」などと、ラップタイムを追っていると各チームのマシン状況や戦術が見えてきました。

そこが面白かったのですが、新しいF1はライブタイミングを見ているだけではレースの展開がよくわからない。むしろ小難しいことを考えず、レースの映像を見ていれば、いたるところでバトルはあるし、まだ新しいレギュレーションにうまく対応できず、スタートできなかったり、マシントラブルやクラッシュが発生したり、予期せぬハプニングがいろいろあって目が離せない......。

そんなレース展開になっているのですが、昔からのファンはそういう人工的なバトルや面白さを求めていないような気がします。もっと落ち着いてレースが見たいし、ちゃんとスポーツとしてのレースをしてほしいと思っているはずです。

【F1らしさを取り戻してほしい】

F1は最先端技術が搭載されたマシンで、スピードの限界に挑むレースであってほしい。F1というスポーツが誕生した時から、つねにスピードの限界を求めてきたと思います。そのなかでドライバーが自らのテクニックを発揮し、ライバルたちと攻防を繰り広げていました。

しかし、今はどうやったら電気エネルギーを効率よく使って走れるのか、ということばかりに重きが置かれ、昔からのF1ファンを置き去りにしているような気がしています。

F1の醍醐味は驚異的なスピードで駆け抜けていくコーナーリングだと僕は思っています。F1は究極のコーナリングマシンです。でも今のF1ではコーナーで充電のためにスピードを落とし、直線でタイムを稼ぐというレースになっています。

新しいマシンでは、コーナーを攻めれば攻めるほどタイムが遅くなってしまうという現実があります。でも直線だけのスピードで言えば、F1よりも速いカテゴリーはあります。それこそオーバルを走行するアメリカのインディカーはそうですよね。

電気エネルギーをいかに効率よく使って走るのかというレースに関しても、世界耐久選手権（WEC）や電気自動車のフォーミュラEがあります。F1も同じ方向に行かなくてもいいのではないかなと僕は思っています。

新しいレギュレーションの導入によって、これまであったF1のよさが消えて、まったく違ったカテゴリーになってしまった......。そんな思いが昔からのファンにはあると思います。

実際にマシンを走らせているドライバーのなかにも同じように感じている人が多いようです。これはピュアレーシングじゃない、と。そこが問題ですよね。

だからレッドブルのマックス・フェルスタッペン選手は「今のF1は楽しめない」と語っているのだと思います。彼は引退も検討していると言われていますが、フェルスタッペン選手のこれまでの言動を聞いていると、自分のやりたくないことを無理してやるようなタイプには見えません。本当にF1を去ってしまう可能性もありますよね。

それに彼は最近、GTレースに関心を持って、GTマシンによく乗っていますからね。第２戦の中国GPが終わったあとにはドイツのニュルブルクリンクでGTレースに出場し、日本GPのために来日した際にも富士スピードウェイでスーパーGTに参戦する日産Z GT500をテストドライブしていました。

【ルールのアップデートに期待】

中東情勢の悪化で、F1は第４戦バーレーンGP（４月12日決勝）と第５戦サウジアラビアGP（４月19日決勝）の中止が決定し、４月はレースが開催されません。その休み期間を利用して、フェルスタッペン選手は４月中旬にはニュルブルクリンクで開催されるGTマシンのレースイベントにも出場するようです。

４度の世界王者に輝いたフェルスタッペン選手にとって今のF1は純粋にスピードを突き詰めるレースになっていないのかもしれません。大排気量のV8エンジンを搭載したメルセデスAMGのGTマシンでレースをするほうが本能のままに攻めることができ、よっぽど楽しいのだと思います。

僕自身、今でもF1が大好きだし、すばらしいものだと思っています。でも、新しいレギュレーションのF1はエンターテイメント性とスポーツ性のバランスが取れておらず、うまく共存できていないように見えます。エンタメ要素がやや強すぎるのかなと、個人的には感じています。

第３戦の日本GPから次のマイアミGP（５月３日決勝）が開催されるまで１カ月以上のインターバルを挟むことになりましたが、その間に国際自動車連盟（FIA）は新しいレギュレーションの課題を分析し、いろいろと対策を考えているはずです。

過去を振り返ってみると、大きなレギュレーション変更があったシーズンにはさまざまな問題が出てきましたが、それを改善することを繰り返して、F1は世界最高峰のモータースポーツとして発展してきました。

今回もレギュレーションをアップデートして、エンタメ性とスポーツ性のバランスをうまく取っていってほしい。多少の時間はかかるのかもしれませんが、シーズンが進むにつれて新しいファンと昔からのファンの両方が楽しめるような形にまとめていってくれることを願っています。

＜プロフィール＞

堂本光一 どうもと・こういち／1979年、兵庫県生まれ。日本人初のフルタイムF1ドライバーの中嶋悟氏がデビューした1987年頃からF1のファンに。現在は東京・日生劇場で主演ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』（４月７〜29日）が上演中。その後、福岡・博多座（５月６〜28日）、大阪・フェスティバルホール（６月５〜12日）で上演される。公式Instagram @koichi.domoto_kd_51