【Bリーグ】横浜EX、福岡との接戦に悔し涙。 Game1は痛恨の敗戦でプレーオフ初戦のアウェー開催が決定

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第31節。横浜エクセレンスは、敵地・照葉積水ハウスアリーナにてライジングゼファー福岡とのGame1に臨みました。

今シーズン初となる横浜市内でのパブリックビューイングも開催され、平日ナイターながら多くの視線が注がれた一戦。プレーオフ準々決勝のホーム開催をかけた負けられない戦いでしたが、結果は83-91で敗戦。この結果により、プレーオフ初戦のアウェー開催が決定いたしました。

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第31節 ライジングゼファー福岡戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。

Game1ではパブリックビューイングも開催された今節も熱い応援、ありがとうございました！

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」へつながる勝利へ、引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」

第31節 ライジングゼファー福岡戦

Game1： ︎福岡 91―83 横浜EX(敗戦)

横浜市内では今シーズン初となるパブリックビューイングも開催された平日ナイターでのアウェー戦。

その対戦相手となる福岡とは、3月にホームで対戦し1勝1敗。お互いに直接対決勝ち越しを目指す試合にもなりました。

この試合に敗れたら「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出の可能性がなくなってしまう福岡と、同じく敗れたら「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26(※準々決勝)」ホーム開催の可能性がなくなってしまう横浜EX。

お互いに負けられない試合となる中、立ち上がりは福岡がペースを握ります。

この試合最初の得点こそ「#6 シェイク・ケイタ」があげたものの、その後逆転を許してしまうと1Q残り2:58時点で「福岡16-10横浜EX」と攻守においてなかなかリズムを掴めません。

「#10 永野威旺」の3Pシュートや、「#33 杉山裕介」や「#11 木下大南帆」の得点もあって追い上げる時間帯もありつつ、フリースローなどで着実に得点を積み重ねる福岡に追いつくことはできず「福岡24-18横浜EX」で1Q終了。

流れを変えたい2Qでしたが、2Q開始から2分半以上無得点に抑え込まれてしまうなど、福岡の守備を崩せずにいると「福岡31-18横浜EX」と点差を2桁に広げられてしまいます。

ですが、そこから「#21 エライジャ・ウィリアムス」がフリースローから得点を決めて無得点の流れを切ると、「#18 クーリバリ セリンムルタラ」や「#8 西山達哉」の3Pシュートもあって残り4:21時点で「福岡33-27横浜EX」と点差を縮めます！

ただ、そこからさらに点差を縮めることはできず「福岡44-37横浜EX」で前半終了。

逆転への糸口を見つけ出したい3Qでしたが、なかなか福岡の守備を崩せず開始から3分半の間、2得点に抑えこまれてしまい「福岡51-39横浜EX」と再び2桁ビハインドを背負ってしまいます。

なんとか「#21 エライジャ・ウィリアムス」がバスケットカウントなどを含む連続得点をあげて徐々に流れを呼び込むと、そこから点差を縮めていきます！

残り4:26時点で「福岡54-49横浜EX」、残り3:14時点で「福岡54-53横浜EX」と徐々に点差を縮めて迎えた残り2:40時点。

「#1 トレイ・ボイドIII」がこの日自身20得点目となる3Pシュートを決めて「福岡54-56横浜EX」と逆転に成功します！

その流れのままリードを広げたいところでしたが、福岡に再逆転を許し「福岡66-61横浜EX」で3Q終了。

4Qも立ち上がりは福岡がペースを握り、中盤には横浜EXがペースを握る展開となり、残り1:40時点で「福岡83-78横浜EX」と僅差のまま試合終盤に差し掛かります。

そこからお互い失点を許さず時間が過ぎていきましたが、残り50秒時点で「#21 エライジャ・ウィリアムス」が得点を決めて「福岡83-80横浜EX」。最後までどちらが勝つかわからない接戦となったものの、福岡がフリースローから着実に得点を積み重ねていき逆転には至らず試合終了。

この日の敗戦により、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」初戦となる「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26(※準々決勝)」のアウェー開催が決定しました。

試合後コメント



#11 木下大南帆

(自分自身が)福岡出身で、小さい時から見ていた福岡さんとの試合に出場できたことは良かったです。

ただ、最初から福岡さんのペースのバスケになってしまっていたので、Game2では切り替えて横浜EXのバスケを最初から最後までやれるように頑張ります！

引き続き応援をよろしくお願いします！



河合竜児 HC

お互いが「絶対に勝たないといけないゲーム」のはずだったのですが、少し試合の入り方が緩くなってしまったように思います。

良いディフェンス・良いオフェンスをしている時間のムラがあって、その良い時間を引き延ばすことができずに、アップダウンの激しいジェットコースターのような試合になってしまいました。

そのあたり、福岡さんは安定しながらスコアにつなげていたところが、この点差につながっていたと感じます。

ただ、もう1試合あり、2敗して帰るわけにはいかないので、できる限りの修正をしていきたいと思います。

そしてシーズンも終盤になるにつれ、パブリックビューイングや配信等に加えてアウェーに来てくれる方も増えてきています。

その方々のためにも引き続き頑張ります。

<p> <strong><strong>Game2：<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/26aa.png" alt="⚪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎福岡 60―100 横浜EX(勝利)</strong></strong><br> 前日のGame1に敗れ、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」初戦となる<a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="e8df8edc-3634-4643-b301-65762ab9e59a" href="https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22872"><strong>「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26(※準々決勝)」のホーム開催が消滅</strong></a>してしまったものの、1つでも上の順位で「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」へ進出するため負けられない残り3試合へ臨みます。</p> <p>そんな前日のリベンジを目指すGame2ではスターティング5を3名変更。<br> Bリーグ通算400回3Pシュート成功まであと4本に迫っている「#8 西山達哉」が4月1日(水)青森戦以来のスターティング5に選ばれると早速アシストを記録してチームにリズムを生み、同じくこの日スターティング5に選出された「#10 永野威旺」も立て続けに5得点！</p> <p>ただ、福岡も得点を積み重ねて、残り3:01時点で「福岡17-17横浜EX」、残り1:21時点で「福岡21-21」とお互いに譲りません。<br> そこから「#1 トレイ・ボイドIII」の3Pシュートや、<a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="4c830b1b-f677-4e13-89c8-509d6871de8d" href="https://youtube.com/shorts/r1uH216HAew"><strong>残り5秒のディフェンスからスティールを記録した「#13 大橋大空」がそのままブザービーターを記録</strong></a>するなど終盤に流れを作って「福岡21-28横浜EX」とリードして1Q終了。</p> <p>1Qラストにビッグプレーで流れを作った「#13 大橋大空」は2Qでも3Pシュートを決めるなど、キャプテンとしてチームを牽引し、前半オフィシャルタイムアウト時点で「福岡29-44横浜EX」と2桁リードを奪うことに成功します！<br> 前半オフィシャルタイムアウトあけ、福岡に7-0のランを許すなど苦しい時間帯もありつつ、最終的には「福岡38-52横浜EX」で前半終了。</p> <p>迎えた後半も「#10 永野威旺」や「#20 ザック遼モーア」の3Pシュートもあって着実にリードを保ち「福岡50-69横浜EX」で3Q終了。</p> <p>そして4Qでも攻守においてリズムを渡さず、最終的には<a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="4c830b1b-f677-4e13-89c8-509d6871de8d" href="https://youtu.be/Csjjn_G7au0"><strong>「#20 ザック遼モーア」が6本の3Pシュートを決める</strong></a>など4選手が2桁得点をあげるなど100点ゲームで勝利！<br> 前日のリベンジと共に「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」への進出順位を争う上で大きな1勝となりました！</p> <p>なお、試合後には両クラブでプレーした「小林大祐」氏の引退セレモニーも開催されました。<br> 福岡はもちろん、横浜EXにも河合竜児 HCをはじめとする「小林大祐」氏とゆかりのある選手・スタッフも多く、両クラブの関係者およびブースターの皆様から温かい拍手が送られていました。</p> <div class="youtube"><iframe id="youtube-445487a63f6a5691fda2ca669805d7e0" type="text/html" width="620" height="377" src="https://www.youtube.com/embed/Csjjn_G7au0?autoplay=0&fs=1&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></div> <p><strong>試合後コメント</strong><br> <img src="https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36241/159/36241-159-a8f7ee1d0b65501f8a8aa171ae0522eb-2025x2700.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff" alt=""/><br>#20 ザック遼モーア</p> <p>一番大事なことは勝てたことです。<br> 昨日の敗戦の後に今日は良い試合ができて良かったと思います。</p> <p>久しぶりにたくさん3Pシュートを決められて気持ち良かったですけど、(6本決められたのは)みんなの調子が良く、自分がワイドオープンで打つことができたからなので、チームメイトのおかげです。</p> <p>「#1 トレイ・ボイドIII」もマークされている時に僕のことを信じて良いタイミングでパスをくれたり、「#21 エライジャ・ウィリアムス」や「#34 ベンジャミン・ローソン」もスクリーンしてくれたりと、(そういったサポートがあって)自分も良いタイミングで打てたので調子が良かったと思います。</p> <p>ディフェンスもみんな良かったので、失点も60で抑えることができました。<br> 「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」も残り2試合で、この強度を保てたら気持ちよく「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」も挑めると思います。<br> 応援ありがとうございました！</p> <p><img src="https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36241/159/36241-159-b6d8fdb3113565544da19b494c6bcaf3-2025x2700.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff" alt=""/><br>河合竜児 HC</p> <p>配信等に加えて、恐らくですがGame1よりも多くの方がアウェーまで駆けつけてくださっていたのを見て本当に嬉しく思います。<br> ありがとうございます！</p> <p>その中で選手たちも多少のエラーはありつつもGame1の反省を活かしてくれて、昨日と比べてはるかに良いバスケットをしてくれていました。<br> 「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」直前ですし、次節もホーム戦がありますので、ここで連敗することなく終えられたのは良かったと思います。</p> <div class="youtube"><iframe id="youtube-e1c2a5832b67619ef71b565ed01d88d7" type="text/html" width="620" height="377" src="https://www.youtube.com/embed/nWmjKTmlMZc?autoplay=0&fs=1&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""/></div> <p> <strong>次回ホーム戦情報</strong><br> 次節は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」最終節！！<br> 「<a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="507afee6-9867-4f34-a9f2-c60f74059243" href="https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000036241.html"><strong>りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26</strong></a>」へつながる勝利を共に掴みとりましょう！！</p> <p>皆様のご来場を心よりお待ちしております！！</p> <p><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="507afee6-9867-4f34-a9f2-c60f74059243" href="https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260425_20260426/"><strong>りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第32節</strong></a><br> <strong>【日程】</strong><br> 2026年4月25日(土)15:05<br> 2026年4月26日(日)14:05</p> <p><strong>【対戦相手】</strong><br> 福島ファイヤーボンズ</p> <p><strong>【アリーナ】<br> トッケイセキュリティ平塚総合体育館</strong><br> JR湘南新宿ライン「平塚駅」 徒歩23分<br> 東海道本線「平塚駅」からバスで「共済病院前・総合公園西」下車 徒歩3分<br> <img src="https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36241/159/36241-159-677c624e31e5285b80d113e1f95a7b83-950x510.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff" alt=""/></p> <p> <strong><strong>「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」概要</strong></strong><br> <strong>【出場クラブ】</strong><br> ・「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」における各地区の1位、2位および3位のクラブと、各地区の上位3クラブを除いた8クラブのうち上位2クラブが本大会に参加する。<br> →3月29日(日)に<a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="564e42a8-26f2-48ca-9769-a6157eb6c44a" href="https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000036241.html"><strong>横浜エクセレンスの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出が決定</strong></a>しました！<br> ※ホーム開催時の日程及びチケット販売概要は<a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="26557257-b759-41f6-b259-3b4f21b2bfeb" href="https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22872"><strong>こちら</strong></a>よりご確認いただけます。</p> <p><strong>【大会フォーマット】</strong><br> ・8クラブによるトーナメント方式で行い、準々決勝、準決勝、3位決定戦および決勝はそれぞれ2試合行う。<br> ・準々決勝、準決勝、3位決定戦および決勝の2試合が終了した時点で1勝1敗となった場合は、別日に3試合目を行い、順位を決定する。3試合目の試合は通常の競技規則を採用して実施し、3試合目の試合終了時点で同点の場合は、1回5分の延長時限を勝敗が決定するまで行う。<br> ※上記全ての試合を、出場順位上位クラブのホームゲームとする。</p> <p>・本大会に優勝したクラブが「2025-26シーズン B2リーグ」の年間優勝クラブとなり、準優勝したクラブが年間準優勝クラブとなり、3位となったクラブが年間3位クラブとなる。<br> <img src="https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36241/159/36241-159-e36f9c556eb68713c5e9f4f85a3a8e10-1440x810.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff" alt=""/></p> <p></p> <div class="youtube"><iframe id="youtube-a0dc84e2f55787bf622401aebe64ea90" type="text/html" width="620" height="377" src="https://www.youtube.com/embed/UtfqoU5-d2g?autoplay=0&fs=1&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""/></div> <p><strong>X</strong><br> <a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://x.com/yokohamaex_"><strong>https://x.com/yokohamaex_</strong></a></p> <p><strong>Instagram</strong><br> <a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/"><strong>https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/</strong></a></p> <p><strong>YouTube</strong><br> <a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence"><strong>https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence</strong></a></p> <p><strong>LINE</strong><br> <a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true"><strong>https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true</strong></a></p> <p><strong>TikTok</strong><br> <a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" 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かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。<br> クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。<br> すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。<br><a href="https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000036241.html" rel="noopener noreferrer">企業プレスリリース詳細へ</a><br><a href="http://prtimes.jp/" rel="noopener noreferrer" >PR TIMESトップへ</a></p>

逆転に成功した瞬間の興奮が大きかっただけに、非常に悔しい敗戦となりました。しかし、アウェー開催が決まったからといって、プレーオフの熱量が変わるわけではありません。河合HCが語る「良い時間のムラ」を修正し、安定した強さを見せれば、頂点への道は必ず拓けます。

プレーオフでの横浜EXの躍進を信じて全力で応援を続けましょう！