全国高校総体への代表枠をかけて戦う、男女サッカー競技の北海道予選準決勝、決勝を札幌厚別公園競技場で初開催することが１９日までに決まった。複数の関係者が明らかにしたもので、６月１６日に準決勝、翌１７日に決勝を行う。

２０２２年までは持ち回りで道内各地で開催し、全試合を実施してきた。その後はコロナ禍を経て、選手の健康状態などを考慮。２３年からは１〜３回戦後、日程を空けて、準決勝以降を行ってきた。昨年は同様の形で全試合を旭川市で実施したが、今年の１〜３回戦は男子が釧路市など、女子は中標津町で開催される。参加チームの移動負担を考え、準決勝以降は札幌市で開催することが決まっていた。会場の選定を進める中、改修工事を終えた札幌厚別の使用が可能となったため、初実施に至った。

男子は毎年末に東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開幕する全国高校選手権の出場権をかけた道大会を、２３年から決勝、昨年からは準決勝以降を大和ハウスプレミストドームで開催している。ある関係者は「夏は厚別、冬はドームという形で定着してくれば選手の励みにもなる」と、来年以降も札幌厚別に会場を固定化したい意向を示した。Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が試合を行う両スタジアムでプレーすることができれば、高校生にとって大きな経験となるのは間違いない。

選手だけでなく、観客席のある札幌厚別開催となれば、全校応援などもしやすくなる。新たな試みは、競技力の向上だけでなく、盛り上がりにもつながっていきそうだ。