アイドルグループ・＝ＬＯＶＥが１９日、横浜スタジアムで、結成８周年記念ツアー「＝ＬＯＶＥ ８ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＰＲＥＭＩＵＭ ＴＯＵＲ」の千秋楽公演を開催した。１８日から２日間で計７万人を動員。自身最大規模となる会場で、アイドルとしての真価を魅せた。

初のスタジアム公演で、イコラブが“プレミアム”の名にふさわしい到達点を示した。開幕では高松瞳が「ハマスタ行くぞ！」と気合のひと言を絶叫。新曲「モラトリアム」「お姫様の作り方」も初披露するなど、圧巻のパフォーマンス力でＷアンコールを含む計３０曲を歌い上げ、熱狂の渦に巻き込んだ。

昨年２月のリリース以降、ストリーミング累計１・５億回再生、ＴｉｋＴｏｋの総再生回数も２２億回を突破するなど、グループを広く知らしめた「とくべチュ、して」では、リーダー・山本杏奈が「この楽曲が私たちの分岐点になりました。これからも大切に歌い続けていきます」としみじみ。最後は客席を見渡しながら「今日来てくださった皆さん１人ひとりが大切な存在です。これからもイコールな関係でいてくれますか！」と、ファンとの絆を改めて確かめ合っていた。