Mrs. GREEN APPLE、国立公演初日に7万人動員 スタジアムツアー開幕【速報写真】
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEがきのう18日から、MUFGスタジアム（国立競技場）にて、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」をスタート。ステージ上のメンバーと、晴れ渡った春空のもとに約7万人のJAM’S（ファン総称）が会場に集結した模様が、速報写真として公開された。
【画像】ミセス「ゼンジン」開幕！解禁されたショット
MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催する。なお、MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初となる。7月のMUFGスタジアム2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演は、ファンクラブ会員限定公演となる。
「ゼンジン未到」シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の「ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜」以来およそ2年ぶりの開催となった。
、なお、2024年夏の公演は、神奈川・横浜スタジアムと、兵庫・ノエビアスタジアム神戸公演で計4公演実施。日本のバンドで“史上最年少”でのスタジアムツアーを成功させ、約15万人を動員した。
■ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜
2026年4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
2026年4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
※FC限定公演
2026年5月4日(月・祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
※FC限定公演
2026年5月5日(火・祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
※FC限定公演
2026年7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
※FC限定公演
2026年7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【画像】ミセス「ゼンジン」開幕！解禁されたショット
MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催する。なお、MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初となる。7月のMUFGスタジアム2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演は、ファンクラブ会員限定公演となる。
、なお、2024年夏の公演は、神奈川・横浜スタジアムと、兵庫・ノエビアスタジアム神戸公演で計4公演実施。日本のバンドで“史上最年少”でのスタジアムツアーを成功させ、約15万人を動員した。
■ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜
2026年4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
2026年4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
※FC限定公演
2026年5月4日(月・祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
※FC限定公演
2026年5月5日(火・祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
※FC限定公演
2026年7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
※FC限定公演
2026年7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30