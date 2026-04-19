【全文】大浦龍宇一が再婚22歳下のシンガー・ソングライターと離婚発表「彼女のこれから…」
俳優大浦龍宇一（57）が19日、自身のブログを更新、離婚を公表した。
大浦は2000年に結婚も、07年7月に離婚していたことが明らかになった。
19年には22歳下のシンガー・ソングライターのゆりえと結婚。当時大浦は50歳で、ゆりえは28だった。大浦はブログを通じ「大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。「この件に関しましては、このブログからのこのご報告だけとさせてください」とした。
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以下、発表全文。
皆さまへ。
大切なご報告があります。
今年1月に私達は
お互いに思いやりの心を持って、
離婚という形でそれぞれの道を
歩んでいくことにいたしました。
この件に関しましては、
このブログからの
このご報告だけとさせてください。
私達をいつも応援してくださった皆様へ。
彼女のこれからの道も、
あたたかく見守ってくだされば感謝です。
俳優として、
また大切な時期のこども達に関わる者として、
与えられた時間を大切に
日々歩んでいきたいと願っております。
引き続きよろしくお願いいたします。
大浦龍宇一