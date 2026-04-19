俳優大浦龍宇一（57）が19日、自身のブログを更新、離婚を公表した。

大浦は2000年に結婚も、07年7月に離婚していたことが明らかになった。

19年には22歳下のシンガー・ソングライターのゆりえと結婚。当時大浦は50歳で、ゆりえは28だった。大浦はブログを通じ「大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。「この件に関しましては、このブログからのこのご報告だけとさせてください」とした。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

皆さまへ。

大切なご報告があります。

今年1月に私達は

お互いに思いやりの心を持って、

離婚という形でそれぞれの道を

歩んでいくことにいたしました。

この件に関しましては、

このブログからの

このご報告だけとさせてください。

私達をいつも応援してくださった皆様へ。

彼女のこれからの道も、

あたたかく見守ってくだされば感謝です。

俳優として、

また大切な時期のこども達に関わる者として、

与えられた時間を大切に

日々歩んでいきたいと願っております。

引き続きよろしくお願いいたします。

大浦龍宇一