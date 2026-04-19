プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第3節 ヘントとシントトロイデンの試合が、4月19日20:30にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、松澤 海斗（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、畑 大雅（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はフル出場した。伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。

また、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。伊藤 涼太郎（MF）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は先発し72分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。畑 大雅（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。

2026-04-19 22:40:25 更新