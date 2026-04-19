現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜天下布武＞＝京都の秩序を守ること？信長が朝倉を攻めた真の目的とは…

その第十六回 「覚悟の比叡山」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第十六回のネタバレを含みます。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第十六回のあらすじ＞

浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。

継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。

困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野太賀）に説得を任せる。

一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じ……。