お相手は美女アナウンサー! 川崎F山原怜音がSNSで結婚を報告
川崎フロンターレのDF山原怜音(26)が19日に自身のインスタグラム(@yamareon)を更新し、昨年にSBS静岡放送アナウンサーの杉本真子さんと入籍したことを明かした。
2022年から昨季まで清水エスパルスに所属し、今季から川崎Fに完全移籍した山原。19日にクラブから昨年の入籍が発表されたが、このリリースでは相手に関する情報はなかった。
山原はインスタグラムで「昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます」と投稿。「これからより一層覚悟を持って全力で頑張りたいと思います!引き続きご声援よろしくお願いします!」と呼びかけた。
コメント欄ではファンから祝福のメッセージが次々と送られている。
お相手の杉本真子さん
2022年から昨季まで清水エスパルスに所属し、今季から川崎Fに完全移籍した山原。19日にクラブから昨年の入籍が発表されたが、このリリースでは相手に関する情報はなかった。
山原はインスタグラムで「昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます」と投稿。「これからより一層覚悟を持って全力で頑張りたいと思います!引き続きご声援よろしくお願いします!」と呼びかけた。
コメント欄ではファンから祝福のメッセージが次々と送られている。
この投稿をInstagramで見る
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