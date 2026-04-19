お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が18日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、レギュラー出演する日本テレビ「しゃべくり007」の裏話を明かした。

しゃべくり007」は2008年7月に土曜夕方の番組としてスタートし同10月に月曜夜10時のプライムタイムに昇格。くりぃむしちゅーとネプチューン、チュートリアルはその日のゲストが誰かを事前に知らされず、「企画も分からないし何の話をするとかも分からない」状態で収録が始まるという。

パーソナリティーの麒麟・川島明が「バーンと扉開いた時に“知らんぞ、この人”と思うこともあり得る？」と聞くと、有田は「15年以上やってるけど多分、上田はほとんどそうだと思うよ。上田はテレビ見ないから」と笑う。

相方の上田晋也について「“あー益々ご活躍で”みたいなことを言っているけど本当に知らないと思う」とぶっちゃけ。川島も「ちょっと間が開いているんですよね、だから。有田さんやホリケンさんはテレビを見てはるから、うわー！って目を見開くけど、上田さんは映ってないからね」とうなずいた。

「8.6秒バズーカー」が大ブレーク直後に出演した時、上田はこの若手コンビを認識していなかったようで「おお、お前ら凄いねーとか言って。俺たちが“うおお！昨日も俺、動画見てたよ”って言ったら（上田は）“動画やってんの？”みたいになって」と回顧。「ホリケンがラッスンゴレライをまねし始めても（上田は）訳分からないじゃん、見たことないから。しょうがないから上田、オープニングで“お前らネタやれ！”みたいな感じで言って」と笑いながら振り返った。

川島は「凄いですよね」とゲストを知らなくても即座に番組を仕切る上田のMC力に感心していた。