◇プロ野球 セ・リーグ DeNA2ー0広島(19日 マツダスタジアム)

DeNAが広島との3連戦に勝利し今シーズン初の3連勝としました。

今シーズン5度対戦して広島に4連勝しているDeNA。3回にランナー1塁、3塁とするとヒュンメル選手がセンターへの犠牲フライを放ち先制に成功します。さらに6回ノーアウト1塁、3塁の場面。宮粼敏郎選手のダブルプレーの間に１人ランナーがかえり追加点をあげます。DeNAの先発、石田裕太郎投手は「ランナーを出しても自分の球に自信を持って投げること」を意識し、落ち着いた投球で6回をなげ、5被安打4奪三振0失点で勝ち投手の権利を持ってマウンドを降ります。

その後、7回に伊勢大夢投手、8回にレイノルズ投手が無失点リレーをつなげ9回守護神・山粼康晃投手がマウンドへ。秋山翔吾選手にヒットを許すも佐々木泰選手とここまで猛打賞の勝田成選手を抑え2アウトにします。ここで広島は昨シーズンチームトップの17本塁打を放ったファビアン選手を代打へ。山粼投手は2球のストレートで追い込むと最後はアウトコースギリギリのストレートで見逃し三振で試合終了。

山粼投手は今シーズン5セーブ目を挙げ、石田投手も初勝利を手にしDeNAは3連勝。また、広島との対戦を5連勝と伸ばしています。