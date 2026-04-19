鈴木愛は勝負のバックナインで伸ばせず 1差V逸にため息「運もなかった」
＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞ツアー23勝目を狙って首位タイから出た鈴木愛は、後半にスコアを伸ばせなかった。前半アウトの9ホールは3バーディの「33」。優勝した高橋彩華とトータル13アンダーで並び、勝負のバックナインに突入したが、バーディは最終18番パー5の1つだけ。13番パー3で高橋にこの日5つ目のバーディを決められ、3打ビハインドとなった時点で勝敗はほぼ決した。
≪写真≫かっこいい！ 鈴木愛の“18パット”を導いた新パター
前日の2日目はトーナメントコースレコードの「63」をマークし、初日の21位から大躍進した。ビッグスコアの翌日の足踏みはゴルフ界の“あるある”だけに、「9アンダーが出た次の日にしては、いいゴルフができたと思う。それなりにショットも安定していた」と自身に及第点をつけ、「きょうは運がなかったと思う」と悲しそうにため息をついた。14番、15番（ともにパー4）は完璧なティショットを打てた。だが、ボールは2ホールともディボット跡につかまっていた。「ホント、2ホールとも最高のショットが打てた。残念です」。勝負のあやだった。3日間ともマスクを着用していた。実は前週から体調不良に悩まされていた。「だいぶ良くなったけど、ノドがずっとイガイガしていた。鼻もずっと詰まっていて、呼吸できないくらいでした。夜に寝るときは両方とも詰まっているので、このままだと、ほんま呼吸できんようになって死ぬと思った」。笑って話せるくらいまで症状は改善してきたが、まだ万全ではない状態。だが、優勝にかける執念はすさまじいものがあった。8番パー3はティショットがグリーン手前のバンカーにつかまった。しかも、ボールはアゴのところで止まった。「めちゃくちゃいいショット。まさかアゴにいくとは思ってもいなかった」。2打目はグリーンに乗せるだけ。前半最大のピンチだったが、10メートルのパーパットをねじ込み、高橋にプレッシャーをかけた。昨季最終戦の「JLPGAツアー選手権リコーカップ」以来となる今季初Vには届かなかった。それでも「あとちょっとかな」とニヤリと笑い、苦手コースを克服した達成感はある。試合のないオープンウィークを経て、次戦は「NTTドコモビジネスレディス」（30日〜5月3日、千葉・浜野GC）。「あしたからはゆっくりしたいです」。しばしの休みで体を整え、永久シードの通算30勝に向けて動き出す。（文・臼杵孝志）
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KKT杯バンテリンレディス リーダーボード
鈴木愛 プロフィール＆成績
〈連続写真〉これであなたも球を“押せる” 鈴木愛流パット練習
≪ギア≫鈴木愛、新パター即投入の理由は「・」だった？
日本勢は？ 米女子LA大会のリーダーボード
前日の2日目はトーナメントコースレコードの「63」をマークし、初日の21位から大躍進した。ビッグスコアの翌日の足踏みはゴルフ界の“あるある”だけに、「9アンダーが出た次の日にしては、いいゴルフができたと思う。それなりにショットも安定していた」と自身に及第点をつけ、「きょうは運がなかったと思う」と悲しそうにため息をついた。14番、15番（ともにパー4）は完璧なティショットを打てた。だが、ボールは2ホールともディボット跡につかまっていた。「ホント、2ホールとも最高のショットが打てた。残念です」。勝負のあやだった。3日間ともマスクを着用していた。実は前週から体調不良に悩まされていた。「だいぶ良くなったけど、ノドがずっとイガイガしていた。鼻もずっと詰まっていて、呼吸できないくらいでした。夜に寝るときは両方とも詰まっているので、このままだと、ほんま呼吸できんようになって死ぬと思った」。笑って話せるくらいまで症状は改善してきたが、まだ万全ではない状態。だが、優勝にかける執念はすさまじいものがあった。8番パー3はティショットがグリーン手前のバンカーにつかまった。しかも、ボールはアゴのところで止まった。「めちゃくちゃいいショット。まさかアゴにいくとは思ってもいなかった」。2打目はグリーンに乗せるだけ。前半最大のピンチだったが、10メートルのパーパットをねじ込み、高橋にプレッシャーをかけた。昨季最終戦の「JLPGAツアー選手権リコーカップ」以来となる今季初Vには届かなかった。それでも「あとちょっとかな」とニヤリと笑い、苦手コースを克服した達成感はある。試合のないオープンウィークを経て、次戦は「NTTドコモビジネスレディス」（30日〜5月3日、千葉・浜野GC）。「あしたからはゆっくりしたいです」。しばしの休みで体を整え、永久シードの通算30勝に向けて動き出す。（文・臼杵孝志）
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