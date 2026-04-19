元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が19日までに自身のSNSを更新。「サンリオキャラクターズ当りくじ」で1等を一発で引き当てたことを報告した。

18日からサンリオショップやコンビニで始まった「サンリオキャラクターズ当りくじ」。柏木は「運試しで1回だけやったサンリオくじ！キャリーケース当たっちゃったよ！！！」と1等のキャリーケースを当てたことを報告。サンリオのキャラクターがデザインされたピンクのキャリーケースを披露した。

「これから出かけようと思ってたんだけど！一時帰宅確定！！！！！！」とユーモアたっぷりに喜んだ。

また、インスタグラムのストーリーズでもキャリーケースを持つ鏡越しのショットを披露。「運試しでキャリーケース当ててしまった人。一時帰宅」と戦利品とともに帰宅したことも報告した。

元AKB48で女優の宮澤佐江は「やばすぎ笑。おめでとう！！」とコメント。柏木も「佐江ちゃんにLINEしようと思ったらもう見てくれてた」と返信していた。

フォロワーからは「凄い」「おめでとうございます」「超人」「引きが違う」「強運ですね」「うれしい悲鳴」などの声が寄せられた。