TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）が19日放送され、MCの「爆笑問題」太田光（60）、田中裕二（61）がエンディングで後番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）のMCを務める「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）とのかけあい「本日のかけあい」を行った。

「サンデージャポン」には、11日に両国国技館で行われたプロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（27＝帝拳）がゲスト出演しており、上田は「天心選手、TKO勝利おめでとうございます。先日の試合のトーク繰り広げられておりましたけど、戦ったフアンフランシスコ・エストラダがどれだけ強い選手か、それに勝った天心選手がどれだけ凄いか分かっている人がそのスタジオにはいません」と断言した。

田中が、ボクシング好きの上田に「天心選手に聞きたいことあります？」と聞くと、上田は「バンタムは今いっぱい強い選手がいるんですよ。堤（聖也）選手もいるし、武居（由樹）選手もいるし。誰と戦いたいのかなというのが」と答えた。

これに太田が「武井壮のことですか？」とボケると、上田は「違いますね。ごめんなさい、太田さん。もう残り20秒しかないんですよ。あなたのそんな薄らボケに付き合っている暇はありません。あなたのボケ、時差ボケより体に悪いんですよ」と返していた。