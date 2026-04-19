前半33分で一発レッド…柏の久保藤次郎が危険タックルで退場、数的不利に。連敗回避へ暗雲
柏レイソルは４月19日に行なわれたJ１第11節で、敵地で水戸ホーリーホックと対戦。しかし試合は、開始30分で大きく様相が変わる。
水戸に押し込まれた場面だった。自陣でボールを奪い返した柏は、ビルドアップから前進を図る。その流れのなかで、久保藤次郎がチェックに来た仙波大志の右足首を足裏で踏んでしまう。
プレーは直後に停止。VARが介入し、谷本涼主審はオンフィールドレビューを実施した。その結果、久保のタックルは危険なプレーと判断され、33分にレッドカードが提示。柏は前半のうちに数的不利を強いられることとなった。
柏にとっては痛恨の展開だ。前節は町田に０−１で敗れ、連勝が「３」でストップ。連敗だけは避けたい一戦で、早い時間帯から10人での戦いを余儀なくされる厳しい状況に追い込まれた。
試合は０−０で前半を終えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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水戸に押し込まれた場面だった。自陣でボールを奪い返した柏は、ビルドアップから前進を図る。その流れのなかで、久保藤次郎がチェックに来た仙波大志の右足首を足裏で踏んでしまう。
プレーは直後に停止。VARが介入し、谷本涼主審はオンフィールドレビューを実施した。その結果、久保のタックルは危険なプレーと判断され、33分にレッドカードが提示。柏は前半のうちに数的不利を強いられることとなった。
柏にとっては痛恨の展開だ。前節は町田に０−１で敗れ、連勝が「３」でストップ。連敗だけは避けたい一戦で、早い時間帯から10人での戦いを余儀なくされる厳しい状況に追い込まれた。
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