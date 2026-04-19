[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](ハトスタ)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 41 本吉勇貴

DF 4 井出敬大

DF 44 藤谷壮

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 13 小泉隆斗

MF 17 木下礼生

MF 24 ロメロ・フランク

MF 32 海口彦太

MF 77 北條真汰

FW 99 奥田陽琉

控え

GK 1 伊東倖希

DF 5 西山大雅

MF 8 中村健人

MF 16 鈴木翔太

MF 26 角田駿

MF 47 渡邉綾平

FW 10 人見拓哉

FW 11 三宅海斗

FW 15 菊島卓

監督

和田治雄

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 9 有馬幸太郎

MF 14 宇津元伸弥

MF 20 木許太賀

MF 36 松岡颯人

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

MF 18 野嶽惇也

MF 25 山崎太新

MF 37 木本真翔

MF 72 山口卓己

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

FW 21 有働夢叶

監督

四方田修平