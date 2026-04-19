滋賀vs大分 スタメン発表
[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節](ハトスタ)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 41 本吉勇貴
DF 4 井出敬大
DF 44 藤谷壮
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 13 小泉隆斗
MF 17 木下礼生
MF 24 ロメロ・フランク
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
控え
GK 1 伊東倖希
DF 5 西山大雅
MF 8 中村健人
MF 16 鈴木翔太
MF 26 角田駿
MF 47 渡邉綾平
FW 10 人見拓哉
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
監督
和田治雄
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 9 有馬幸太郎
MF 14 宇津元伸弥
MF 20 木許太賀
MF 36 松岡颯人
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
MF 18 野嶽惇也
MF 25 山崎太新
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 21 有働夢叶
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 41 本吉勇貴
DF 4 井出敬大
DF 44 藤谷壮
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 13 小泉隆斗
MF 17 木下礼生
MF 24 ロメロ・フランク
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
控え
GK 1 伊東倖希
DF 5 西山大雅
MF 8 中村健人
MF 26 角田駿
MF 47 渡邉綾平
FW 10 人見拓哉
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
監督
和田治雄
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 9 有馬幸太郎
MF 14 宇津元伸弥
MF 20 木許太賀
MF 36 松岡颯人
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
MF 18 野嶽惇也
MF 25 山崎太新
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 21 有働夢叶
監督
四方田修平