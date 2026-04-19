フライトライン産駒の牡馬

海外競馬の2歳トレーニングセールで、超高額馬が誕生した。1050万ドル（約16億6000万円）で落札され、日本のファンにも衝撃が広がっている。

米フロリダ州で現地17日に開催されたOBS社のスプリングセール。フライトライン産駒の2歳牡馬は、公開調教でも破格の動きを見せていた。

金額はどんどん上がり、最終的には1050万ドル（約16億6000万円）で落札。OBS社公式Xが「期待は本物で歴史が作られました！ 上場番号1056番のフライトライン産駒が、ゼダン・レーシングによりOBS記録となる1050万ドルで落札されました。言葉がありません」として若駒の写真を投稿すると、X上の競馬ファンにも衝撃が走った。

「16億！！！すごいね」

「世界は凄い」

「どうやって回収すんねん…」

「規格外すぎる」

「マジで桁違いだな」

「サウジカップ勝てばペイできる」

「どんな走りをするのか今から楽しみですね」

日本馬でこの金額以上の賞金を稼いだのは、過去にわずか9頭しかいない。米国で走るとみられるこの馬は、果たしていくら稼ぐだろうか。



（THE ANSWER編集部）