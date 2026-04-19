乃木坂46金川紗耶、美脚際立つミニスカ姿 オールブラックコーデに「美人オーラ全開」「破壊力すごすぎ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/19】乃木坂46の金川紗耶が4月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】24歳乃木坂メンバー「ため息出るほど美しい」美脚スラリのミニスカコーデ
金川は「真っ黒な日」と記し、写真を投稿。長袖トップスにミニスカートを合わせたオールブラックのスタイルで、美しい脚のラインが際立つショットを披露している。
この投稿は「破壊力すごすぎ」「ため息出るほど美しい」「美人オーラ全開」「オールブラックもめちゃくちゃ似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】24歳乃木坂メンバー「ため息出るほど美しい」美脚スラリのミニスカコーデ
◆金川紗耶、美脚ライン際立つミニスカ姿披露
金川は「真っ黒な日」と記し、写真を投稿。長袖トップスにミニスカートを合わせたオールブラックのスタイルで、美しい脚のラインが際立つショットを披露している。
◆金川紗耶の投稿に「美人オーラ全開」と反響
この投稿は「破壊力すごすぎ」「ため息出るほど美しい」「美人オーラ全開」「オールブラックもめちゃくちゃ似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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