金川紗耶（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/19】乃木坂46の金川紗耶が4月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。

【写真】24歳乃木坂メンバー「ため息出るほど美しい」美脚スラリのミニスカコーデ

◆金川紗耶、美脚ライン際立つミニスカ姿披露


金川は「真っ黒な日」と記し、写真を投稿。長袖トップスにミニスカートを合わせたオールブラックのスタイルで、美しい脚のラインが際立つショットを披露している。

◆金川紗耶の投稿に「美人オーラ全開」と反響


この投稿は「破壊力すごすぎ」「ため息出るほど美しい」「美人オーラ全開」「オールブラックもめちゃくちゃ似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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