タレントの若槻千夏（41）が18日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。類似タレントについて語った。

タレント・指原莉乃と本音トークを繰り広げるこの番組。若槻は指原から「ライバルいるんですか？」と質問される場面があった。

「ライバルはわからないんですが、類似タレントは知ってます。類似タレントは100パーセント“ミキティ”です」とタレント・藤本美貴の名前をあげた若槻。「違うかも」とピンときていない様子の指原に「って思いますよね？私も違うかもと思いましたけど、これはデータベースなんで」と説明した。

「キャスティングとかテレビの人からしたら類似タレントなんだと思う。私って最後ママタレントにキャスティングされる」として「私って会社ひとりじゃん？だからマネジャーさんとスケジュールはマンツー。スケジュール合わないんでお断りしましたっていうのも全部聞く」と話す。「出たかったねとか言ってOAを観たら100％ミキティ。7年前だと森泉。ちょっとため口とかちゃきちゃき系で何でもツッコめるというか」と分析した。