タレント若槻千夏（41）が、18日深夜放送のフジテレビ系新番組「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。自身が思う類似タレントを明かした。

指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。指原から「若槻さんってライバルいるんですか？」と聞かれると、「ライバルは分からないですが、類似タレントは知ってます」と即答。続けて「類似タレントは100％ミキティです」と断言した。

指原が「えー、違うかも」と疑問を示すと、若槻は「って思いますよね？私も違うかもと思ったんですが、これはでもデータベースなので」と自信。指原が「若槻さんはご家族の話あんまりされないじゃないですか。どっちかというと自分の話。藤本さんはご家族の話」と違いを語ると、「でも多分、キャスティングとかテレビの人たちからしたら類似タレントなんだと思う」と自身の理解を語った。

指原が「ママタレントっていう枠なんですか？」と驚くと、「私って最後ママタレントにキャスティングされるんだと思う」としつつ「（独立して）自分で会社1人じゃん？マネジャーさんとスケジュールマンツーじゃん？だから『スケジュール合わないのでお断りしました』ってやつも全部聞くじゃん？そうなんだ、出たかったねとか言いながらオンエア見たら、100パーミキティ。本当にそう」と明かしていた。