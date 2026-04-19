ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

沖縄の青い空や海、白い砂浜をバックに、サングラスをつけてアニマル柄のひもビキニ水着ショットを披露。98センチの谷間をあらわに「一緒に楽しんじゃう？」と呼びかけ、「4／29（水祝）で頒布するパルフェットショーケースの新刊写真集だよ〜！」と報告した。

「全部沖縄で撮影してきたので撮れ高良すぎる カメラマンは天才ひかるくんー」と伝え、「私雨女なのに気象神社行ったり 毎年初詣で雨女もう卒業させてくださいってお願いしまくってたら最近の旅行はずっと晴れ しあわせ笑」と思いをつづり、ウインクショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「また可愛くなった？？」「可愛過ぎてキュンキュンしちゃう」「チャーミング」「ハリウッドスター確ですね」「海の女神」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。