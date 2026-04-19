【ステーキのあさくま】千葉県・野田店でステーキ食べ放題「匠肉祭り」開催 - 男性3771円、女性3221円
あさくまは4月28日、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を「ステーキのあさくま野田店」(千葉県野田市)で開催する。
ステーキ食べ放題「匠肉祭り」
同イベントでは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップなど、さまざまなステーキ肉を食べ放題で提供する。焼きたての肉をスタッフが店内を回りながら各テーブルへ届ける。提供するステーキは、通常1,000円〜3,000円相当の商品。たくさん食べるほどお得に楽しめる。前回開催時には1万円相当分を堪能した来店客もいたという。
焼きたての肉をスタッフが店内を回りながら提供
サラダバーコーナーには、サラダバー・デザートバーに加え、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場する。
サラダバー・デザートバー45品/当日だけの特別メニューも登場
開催日時は4月28日11:00〜22:00(最終入店20:40)。ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付きで、料金は男性3,771円、女性3,221円、小学生1,791円、小学生未満は無料。制限時間は80分。
なお、当日は食べ放題のみの提供となる。予約は不可で、当日は入場番号札を配布する。受付終了の際には各種SNSで案内される。
ステーキ食べ放題「匠肉祭り」
同イベントでは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップなど、さまざまなステーキ肉を食べ放題で提供する。焼きたての肉をスタッフが店内を回りながら各テーブルへ届ける。提供するステーキは、通常1,000円〜3,000円相当の商品。たくさん食べるほどお得に楽しめる。前回開催時には1万円相当分を堪能した来店客もいたという。
サラダバーコーナーには、サラダバー・デザートバーに加え、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場する。
サラダバー・デザートバー45品/当日だけの特別メニューも登場
開催日時は4月28日11:00〜22:00(最終入店20:40)。ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付きで、料金は男性3,771円、女性3,221円、小学生1,791円、小学生未満は無料。制限時間は80分。
なお、当日は食べ放題のみの提供となる。予約は不可で、当日は入場番号札を配布する。受付終了の際には各種SNSで案内される。