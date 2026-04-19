米30億大会は世界ランク1位のシェフラーが3差2位に浮上 フィッツパトリックが首位 久常涼は55位に浮上
＜RBCヘリテージ 3日目◇18日◇ハーバータウンGL（サウスカロライナ州）◇7243ヤード・パー71＞高額賞金がかかる米国男子ツアーのシグネチャー大会。その第3ラウンドが終了した。
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日本勢で唯一出場している久常涼は5バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル2アンダー・55位タイに浮上し、最終日を迎える。 2日目に単独首位に立ったマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が1イーグル・4バーディ・3ボギーの「68」で回り、首位をキープ。今季3月の「バルスパー選手権」で優勝を挙げ、「ザ・プレイヤーズ選手権」で2位に入るなど好調を維持している。 3打差の2位で追うのは世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）。7打差14位タイから出たこの日は、8バーディ・1ボギーの「64」でラウンドして、急浮上。前週のマスターズは1打差の2位で大会3勝目を逃したが、「ザ・アメリカンエキスプレス」以来の今季2勝目を狙う今大会の賞金総額は2000万ドル（約31億7200万円）。優勝者には360万ドル（約5億7100万円）が贈られる。
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