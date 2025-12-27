BTSが17、18日の両日、世界ツアーの日本公演を東京ドームで開催した。約7年ぶりの来日公演。2日間で11万人を動員。7人の再始動を待ち望んでいた日本にいるARMY（ファンの総称）に、感謝と活動再開を伝える場となった。

以下、メンバーあいさつ抜粋

Jung Kook「今日もみんなの応援と歓声、そして幸せそうな表情のおかげであたくさん元気をもらえた気がします。また会える時にはもっと成長して戻ってきます。それまではお元気で。そしていつも待っていてくれてありがとうございます。愛してます」

Jin「メンバーが久しぶりに公演をするのに緊張してしまったらどうしようと心配していたんです。でも、昨日来てくださったARMYの皆さんがしっかりと楽しんでくださったおかげで、メンバーと一緒に夜ご飯を食べた時に“ARMYのおかげですごく幸せでうれしかった”とみんなが言っていた。今日も同じような話をすると思うけど、皆さんのおかげでメンバー全員が自信を持ってこれからのツアーに楽しんで臨むことができると思います。全てはARMYのおかげです」

Jimin「日本語を全部忘れちゃうので、手紙を書いてきました。大切なARMYの皆さんへ。皆さんを前にすると頭の中が真っ白になってしまうので、こうして手紙を書いてみることにしました。今日は楽しかったですか？僕たちが軍隊にいっている間、もしかしたら僕たちのことを忘れてしまったのではないかと少し心配していました。でも、こうしてまた皆さんに会って、その心配はスッキリなくなりました。でも、皆さんが温かく迎えてくださったおかげで、本当に幸せです。たった2日間だけだったので、時間があっという間に過ぎてしまいましたね。でも皆さん、今日が本当に最後なのでしょうか？以上でした」