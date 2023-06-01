イラン ホルムズ海峡を「厳重な管理下に置いた」　革命防衛隊がタンカー銃撃か

イランの軍事当局は18日、ホルムズ海峡を以前と同じように厳格な管理下に置いたと発表しました。

海峡付近では少なくとも商船2隻がイラン側に銃撃されたと伝えられていて、再び緊張が高まっています。

ホルムズ海峡をめぐっては、イランのアラグチ外相が17日に条件付きで完全に開放すると表明しましたが、その後、ガリバフ国会議長がアメリカ側の海上封鎖が続く限り海峡は開かれないと警告しています。

こうした中、イランの中央司令部は18日声明を発表し、アメリカが封鎖という名目で海賊行為を続けていると批判した上で、ホルムズ海峡を以前の状態に戻し、厳重な管理統制下に置いたと主張しました。

イラン側が強硬姿勢に転じる中、イギリスの海事当局は18日、オマーン沖でタンカーが革命防衛隊の艦艇2隻から銃撃を受けたとの報告があったことを明らかにしました。

イランメディアは、軍の警告を無視したためインドのタンカー2隻が標的となったと報じていて、再び緊張が高まっています。

一方、アメリカとイランの2回目の直接協議について、CNNテレビは20日にも開かれるとの見通しを伝えましたが、イランのタスニム通信は18日、アメリカ側の過度な要求のためイラン側は開催に同意していないと伝え、協議の実現も不透明になっています。