[4.18 プレミアリーグ第33節](Elland Road)

※23:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 3 ガブリエル・グズムンドソン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 19 ノア・オカフォー

MF 22 田中碧

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 6 ジョー・ロドン

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

MF 44 イリア・グルエフ

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 25 ダニエル・ベントレー

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 24 トティ

DF 37 ラディスラフ・クレイチー

MF 3 ウーゴ・ブエノ

MF 7 アンドレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

MF 38 ジャクソン・チャチュア

MF 47 アンジェル・ゴメス

FW 9 アダム・アームストロング

控え

GK 40 A. Brooks

DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ

DF 17 ペドロ・リマ

DF 21 ロドリゴ・ゴメス

DF 59 S. Olagunju

FW 11 ファン・ヒチャン

FW 14 トル・アロコダレ

FW 36 マテウス・マネ

FW 74 T. Edozie

監督

ロブ・エドワーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります