リーズvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[4.18 プレミアリーグ第33節](Elland Road)
※23:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 19 ノア・オカフォー
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 6 ジョー・ロドン
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 25 ダニエル・ベントレー
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 24 トティ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 47 アンジェル・ゴメス
FW 9 アダム・アームストロング
控え
GK 40 A. Brooks
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 17 ペドロ・リマ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
DF 59 S. Olagunju
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 14 トル・アロコダレ
FW 36 マテウス・マネ
FW 74 T. Edozie
監督
ロブ・エドワーズ
※23:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 19 ノア・オカフォー
MF 22 田中碧
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 6 ジョー・ロドン
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 25 ダニエル・ベントレー
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 24 トティ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 47 アンジェル・ゴメス
FW 9 アダム・アームストロング
控え
GK 40 A. Brooks
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 17 ペドロ・リマ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
DF 59 S. Olagunju
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 14 トル・アロコダレ
FW 36 マテウス・マネ
FW 74 T. Edozie
監督
ロブ・エドワーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります