「戦術をうまく活用できなくて、思うようにいかなかった」ヤングなでしこに敗れた北朝鮮のエースは何を語ったか「次は必ず金メダルを勝ち取る」【U-20女子アジア杯】
U-20日本女子代表は、U-20女子アジアカップで２大会ぶり最多７度目の優勝を果たした。
４月18日に行なわれた決勝戦。相手は北朝鮮。試合を通じて劣勢の時間が長かったが、57分、セットプレーのチャンスで佐野杏花が渾身のヘッド弾。この１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。
敗れた北朝鮮は、日本より多くのシュートを放ったが、いずれも決め切れず。ヤングなでしこの粘り強い守備の前に屈した。
試合後のフラッシュインタビューで、エース格のジョン・イルチョンは「全選手がチーム戦術をうまく活用できなくて、思うようにいかなかった」と悔しさを滲ませる。
また「個々にプレッシャーをかけ、プレッシャーを強めて、前線から攻撃を仕掛けてくるのを阻止して、攻撃の回数や機会を減らすことが基本」だったと振り返る。
内容的には互角だったが、紙一重の差で敗れた。２年前のU-17女子ワールドカップでMVPに輝いたアタッカーは「この試合から教訓を見出して、今後はより素晴らしいプレーを見せて、次の大会では必ず金メダルを勝ち取ることをお約束します」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
４月18日に行なわれた決勝戦。相手は北朝鮮。試合を通じて劣勢の時間が長かったが、57分、セットプレーのチャンスで佐野杏花が渾身のヘッド弾。この１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。
敗れた北朝鮮は、日本より多くのシュートを放ったが、いずれも決め切れず。ヤングなでしこの粘り強い守備の前に屈した。
また「個々にプレッシャーをかけ、プレッシャーを強めて、前線から攻撃を仕掛けてくるのを阻止して、攻撃の回数や機会を減らすことが基本」だったと振り返る。
内容的には互角だったが、紙一重の差で敗れた。２年前のU-17女子ワールドカップでMVPに輝いたアタッカーは「この試合から教訓を見出して、今後はより素晴らしいプレーを見せて、次の大会では必ず金メダルを勝ち取ることをお約束します」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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