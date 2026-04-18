「アニサマ2026」第2弾出演アーティスト発表！青木陽菜、May'n、前島亜美、HoneyWorks feat. ハコニワリリィらが決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

7月10日(金)、11日(土)、12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」の第2弾出演アーティスト5組を発表！

7月10日(金)の出演は、「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」要楽奈役、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、音楽活動も積極的に展開する青木陽菜がソロアーティストとしてアニサマ初出演。もう1組は、デビュー20周年を迎え、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」主題歌で大きな話題を呼んでいるMay’nが昨年に続き11回目の登場。

7月11日(土)の出演は、4月から放送のTVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」のOPテーマを担当し、声優アーティストとして注目度を高めている前島亜美がソロアーティストとしてアニサマ初出演。もう1組は、今回の発表でシルエット写真が公開となったSecret。当日に明かされるアーティストの正体に注目が集まる。

7月12日(日)の出演は、関連動画の総再生回数が25億回を超えるクリエイターユニットHoneyWorksと、HanonとKotohaの女性ユニット・ハコニワリリィからなるHoneyWorks feat. ハコニワリリィがアニサマ初出演。

「アニサマ2026」のチケットは、dアニメストア会員限定先行抽選予約を受付中！

●イベント情報

Animelo Summer Live 2026 -Messenger-

7月10日(金)、11日(土)、12日(日)

会場：幕張メッセ

7月10日(金)出演：



蒼井翔太/青木陽菜/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/fripSide/MADKID/May’n/RAISE A SUILEN 他

7月12日(土)出演：



石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/前島亜美/MYTH & ROID/Secret 他

7月13日(日)出演：



愛美/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa 他

©Animelo Summer Live 2026

関連リンク

「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」公式サイト

https://anisama.tv/2026/