水上恒司、教育番組のキャラクター「タマ」に頭突き 演技にアドリブ詰め込む
俳優の水上恒司が18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」とコラボした映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）スペシャルコラボステージに登壇。撮影の裏側を語った後、教育番組のキャラクター「タマ」に頭突きをする一幕があった。
今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さまざまな野望と欲望が渦巻く、“東アジアの魔都”である歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメントとなっている。
水上は、新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事である相葉四郎を演じる。クールな韓国のエリート刑事であるチェ・シウ（ユンホ）とは“最強のバディ”。水上は「最初はすごく仲が悪いですが、だんだん僕とユンホさんが演じるチェ・シウとのデコボコのバディ感が面白く積み上がっていると思いますね」とにっこり。また、「めちゃめちゃアドリブがあります。（撮影が）1年前なので、ちょっと覚えていなくて、何がアドリブで何が台本か分からないくらい掛け合いがある」と撮影裏を語った。
作品の見どころの1つがアクションシーンだという。劇中には水上が頭突きをする場面があるそうで、頭突きを受けるために、ステージに教育番組のキャラクター・タマが登場。タマの手には“刃物”があったが、水上はものともせず頭突きを披露した。すると、タマがMCを務めていたヒコロヒーの元に駆け寄り怯え、ヒコロヒーが「あかんで。自分の武器持ってたらちゃんと頭突きでしばけるようにならな」と会場の笑いを誘った。
ステージには、福士蒼汰、上田竜也、長谷川慎、オム・ギジュン、井内悠陽、内田英治監督も登壇した。
今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さまざまな野望と欲望が渦巻く、“東アジアの魔都”である歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメントとなっている。
作品の見どころの1つがアクションシーンだという。劇中には水上が頭突きをする場面があるそうで、頭突きを受けるために、ステージに教育番組のキャラクター・タマが登場。タマの手には“刃物”があったが、水上はものともせず頭突きを披露した。すると、タマがMCを務めていたヒコロヒーの元に駆け寄り怯え、ヒコロヒーが「あかんで。自分の武器持ってたらちゃんと頭突きでしばけるようにならな」と会場の笑いを誘った。
ステージには、福士蒼汰、上田竜也、長谷川慎、オム・ギジュン、井内悠陽、内田英治監督も登壇した。