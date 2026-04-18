中村俊輔は森保ジャパンに何をもたらすか。個々の能力を引き出すアプローチ。熱心で親身な指導に期待したい
中村俊輔が、日本代表に戻ってきた。
昨季限りで横浜FCのコーチを退任していた元日本代表の10番は、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのナショナルコーチングスタッフに就任。４月16日に発表された。
誰もが知る日本サッカー界のレジェンドだ。日本代表で国際Aマッチ98試合出場24得点。ワールドカップには2006年のドイツ大会、10年の南アフリカ大会に出場した。クラブレベルではレッジーナ、セルティック、エスパニョールと欧州で長きにわたり活躍し、Ｊリーグでは2000年、13年にMVPを受賞。横浜FM、磐田、横浜FCでプレーした。
2022年の現役引退後は、横浜FCで指導者のキャリアをスタート。25年にJFA Proライセンスを取得している。
その実績や経験値は申し分ない47歳は、森保ジャパンに何をもたらすのか。
現役時代はFKの名手としても知られただけに、セットプレーの強化は１つの注目点だろう。マリノス時代に「１本目のコーナーの狙い？ あれは相手のキーパーがどう出るかを確かめるために蹴っただけ」と語っていたことがあるように、様々なシチュエーションでの“駆け引き”の策を落とし込んでくれるはずだ。
PK対策でも力になるのではないか。キッカーへの指導はもちろん、GK陣からしても、俊輔コーチのPKは格好のトレーニングになる。横浜FCでも、練習後にはよくGK市川暉記を相手にPKを蹴り込む姿があった。
実践的な指導だけでなく、Ｗ杯という大舞台に臨む選手の心構えでも、俊輔氏は説得力を持って何かを伝えてくれると思う。
自身２度目のＷ杯となった10年の南ア大会では、直前でレギュラーから控えに回った。本人も「一番きつかった」と振り返るほどだが、大会中は先発を外れても“自分に何ができるか”を考え、行動し、16強入りを果たしたチームを下支えした。
Ｗ杯はピッチに立つ選手たちだけで戦うわけではない。サブ組の気持ちを痛感し、どんな振る舞いがチームを助けるかを知る俊輔氏だからこそ、その言説は貴重だ。
そして、横浜FCでのコーチ時代を見る限り、俊輔氏の指導者としてのスタンスは、何よりも選手の成長を促すことに注力していたように見える。
もちろん、日本のトップの選手が集う代表と一クラブでは、「成長」の意味合いは異なる。それでも、個々の能力をいかに引き出すかという点で、俊輔氏は熱心に、親身に指導していたように思う。
「本当にこれが選手にとってベストなのか」。そうやっていつも熟考しながら、最適解を探り続けていた。
そのアプローチは、森保ジャパンでもポジティブな影響をもたらすはず。指導者としての新たなチャレンジに期待したい。
文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
昨季限りで横浜FCのコーチを退任していた元日本代表の10番は、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのナショナルコーチングスタッフに就任。４月16日に発表された。
誰もが知る日本サッカー界のレジェンドだ。日本代表で国際Aマッチ98試合出場24得点。ワールドカップには2006年のドイツ大会、10年の南アフリカ大会に出場した。クラブレベルではレッジーナ、セルティック、エスパニョールと欧州で長きにわたり活躍し、Ｊリーグでは2000年、13年にMVPを受賞。横浜FM、磐田、横浜FCでプレーした。
その実績や経験値は申し分ない47歳は、森保ジャパンに何をもたらすのか。
現役時代はFKの名手としても知られただけに、セットプレーの強化は１つの注目点だろう。マリノス時代に「１本目のコーナーの狙い？ あれは相手のキーパーがどう出るかを確かめるために蹴っただけ」と語っていたことがあるように、様々なシチュエーションでの“駆け引き”の策を落とし込んでくれるはずだ。
PK対策でも力になるのではないか。キッカーへの指導はもちろん、GK陣からしても、俊輔コーチのPKは格好のトレーニングになる。横浜FCでも、練習後にはよくGK市川暉記を相手にPKを蹴り込む姿があった。
実践的な指導だけでなく、Ｗ杯という大舞台に臨む選手の心構えでも、俊輔氏は説得力を持って何かを伝えてくれると思う。
自身２度目のＷ杯となった10年の南ア大会では、直前でレギュラーから控えに回った。本人も「一番きつかった」と振り返るほどだが、大会中は先発を外れても“自分に何ができるか”を考え、行動し、16強入りを果たしたチームを下支えした。
Ｗ杯はピッチに立つ選手たちだけで戦うわけではない。サブ組の気持ちを痛感し、どんな振る舞いがチームを助けるかを知る俊輔氏だからこそ、その言説は貴重だ。
そして、横浜FCでのコーチ時代を見る限り、俊輔氏の指導者としてのスタンスは、何よりも選手の成長を促すことに注力していたように見える。
もちろん、日本のトップの選手が集う代表と一クラブでは、「成長」の意味合いは異なる。それでも、個々の能力をいかに引き出すかという点で、俊輔氏は熱心に、親身に指導していたように思う。
「本当にこれが選手にとってベストなのか」。そうやっていつも熟考しながら、最適解を探り続けていた。
そのアプローチは、森保ジャパンでもポジティブな影響をもたらすはず。指導者としての新たなチャレンジに期待したい。
文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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