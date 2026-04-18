上田竜也、特徴的な髪型のキャラクターに「昔の松田聖子さんみたい」 福士蒼汰とのアクションシーンは“熊vs豹”
俳優の上田竜也が18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」とコラボした映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）スペシャルコラボステージに登壇。福士蒼汰と絡むシーンについて語った。
【写真】仲良さげ！水上恒司の話に耳を傾ける上田竜也
今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さまざまな野望と欲望が渦巻く、“東アジアの魔都”である歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメントとなっている。
上田は、新宿最大のホストグループの総帥・海斗を演じる。海斗は特徴的な髪型をしており、「昔の松田聖子さんみたいな髪型でして、監督とどうやってホストとして成立させようかなというのはすごく悩んだんですけど、なんとかなってよかったです」と安堵の表情。アクションシーンとのギャップを感じさせる役を務めあげた。
共演の福士とのアクションシーンについても言及。「（福士が）体を作り上げてとても大きかったので、スピードで対抗してて、パワー対スピードみたいな。熊対豹みたいな戦いになってると思うんで。そのあたりの皆さんぜひ楽しんでいただけたらいいなと思っております」と見どころを語った。
ステージには、水上恒司、長谷川慎、オム・ギジュン、井内悠陽、内田英治監督も登壇した。
【写真】仲良さげ！水上恒司の話に耳を傾ける上田竜也
今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さまざまな野望と欲望が渦巻く、“東アジアの魔都”である歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメントとなっている。
共演の福士とのアクションシーンについても言及。「（福士が）体を作り上げてとても大きかったので、スピードで対抗してて、パワー対スピードみたいな。熊対豹みたいな戦いになってると思うんで。そのあたりの皆さんぜひ楽しんでいただけたらいいなと思っております」と見どころを語った。
ステージには、水上恒司、長谷川慎、オム・ギジュン、井内悠陽、内田英治監督も登壇した。