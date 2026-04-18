元NHK女子アナ・中川安奈、美脚あらわミニスカゴルフコーデで魅力全開！
昨年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが15日、自身のInstagramを更新。かわいらしいゴルフウエア姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、美脚かわいいミニスカゴルフコーデ！ ほかグラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
そんな中川は「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへ」「およそ1年ぶりでした！」と久々にラウンドしたことを報告。満喫できたようで「フリーになってからの日々にも慣れてきたのでまた頻繁に行けたらいいな」と希望をつづっている。
ショッキングピンクのポロシャツに濃紺のミニスカ姿、白いハイソックスというゴルフコーデで、コースの木陰でのポートレートを公開している中川。「今日はポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント」「バッグは妹からのアメリカのおみやげ
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、美脚かわいいミニスカゴルフコーデ！ ほかグラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
ショッキングピンクのポロシャツに濃紺のミニスカ姿、白いハイソックスというゴルフコーデで、コースの木陰でのポートレートを公開している中川。「今日はポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント」「バッグは妹からのアメリカのおみやげ