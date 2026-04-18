◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（１８日、東京・有明コロシアム）

レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、１７日に優勝を決めたサントリーは東京ＧＢに３―０でストレート勝利した。ＲＳを６連勝で締めくくり、連覇の懸かるチャンピオンシップ（ＣＳ）へ弾みをつけた。

主将の高橋藍は両チーム最多１４得点をマークし、モースト・インプレッション・プレーヤー（ＭＩＰ）に選ばれた。「モチベーション的には難しくなる試合だったが、全選手が勝つための役割を果たした。集中を切らさずに最後まで戦い抜けたのが、今日の勝因だった」と振り返った。

自身は第１セット（Ｓ）からチームを引っ張った。声かけを積極的に行い、いきなり７得点をマーク。相手のスパイクが顔面に強打する場面もあったが、笑顔を絶やさずプレーを続けた。第３Ｓ終盤には連続でサービスエースを奪取。「サーブを強化したい」と意識し、今季は攻めの一本を何度も決めてきた主将がＲＳ最終戦でも真価を発揮した。

チームはＲＳ６連勝と勢いに乗ったまま２週後のＣＳに臨む。昨年に続く制覇を目指す大一番へ藍は「良い形でレギュラーシーズンを終えられたので、あとはチーム全員で優勝を取りにいきたい。それだけです」とシンプルながら、強い思いを込めて意気込んだ。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位６チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。５月１〜５日の準々決勝と同８〜１２日の準決勝はＲＳの上位チームのホームで開催し、準々決勝は３位と６位、４位と５位が戦う。１位のサントリーは４位と５位の勝利チームを準決勝で迎え撃つ。決勝は同１５〜１７日に横浜アリーナで開催し、日本一を決める。