この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイターの「真釣ちゃんねる」が、「買った中古物件に水槽引っ越し！力づくで運び出していく。」と題した動画を公開しました。動画では、新しく購入した中古物件へ、大量の水槽や飼育用品を運び出す過酷な引っ越し作業の様子を伝えています。

現在借りている店舗跡地には、所狭しと水槽や生き物たちが並んでいます。ナイルモニターの巨大ケージや、餌としてストックされた巨大なコイでパンパンの「大型冷凍庫」など、規格外の設備を紹介。まずは生き物が入っていない空のアクリル水槽や、木材などの資材から車への積み込みを開始します。

翌日には、いよいよ生体の入った水槽の移動に挑みます。グッピー水槽とドブ川水槽の水をタンクに移し、少しでも重量を減らして運び出す作戦です。引っ越し先までの距離が車で10分以内と近いため、負担を考慮して魚たちは水槽に入れたまま慎重に移動させます。

新物件に到着すると、無事に水槽の台に乗せて設置を完了させました。元の飼育水と新しい水を追加してフィルターを稼働させると、濁りも落ち着き、モツゴやヨシノボリたちも元気な姿を見せています。大掛かりな引っ越し作業の裏側が垣間見え、新居での今後の展開に期待が高まる内容となっています。

YouTubeの動画内容

00:00

借りている店舗跡地から中古物件への引っ越し
02:04

餌の魚が詰まった大型冷凍庫に苦戦の予感
05:06

空の水槽や資材から車へ積み込み開始
08:11

翌日、生体の入った水槽の移動に挑戦
14:03

新物件に到着！水槽を設置し生体も無事

関連記事

【驚愕】通常の3倍！？「化け物サイズ」のサワガニ専用水槽を立ち上げた結果

【驚愕】通常の3倍！？「化け物サイズ」のサワガニ専用水槽を立ち上げた結果

 「感動の復活」3本足のカニが1年で完全体に！手作りの「石組み新居」が凄すぎると話題

「感動の復活」3本足のカニが1年で完全体に！手作りの「石組み新居」が凄すぎると話題

 【奇跡】足3本で保護されたサワガニ、1年間の飼育で起きた劇的変化とは？脱皮を繰り返した現在の姿

【奇跡】足3本で保護されたサワガニ、1年間の飼育で起きた劇的変化とは？脱皮を繰り返した現在の姿
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

真釣ちゃんねる_icon

真釣ちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 26.70万人 1887 本の動画
BitStar所属
youtube.com/channel/UCTyRFIob2l7mJorDVulZndQ YouTube