この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【驚愕】大型冷凍庫はエサで「パンパン」！大量の水槽と生き物を新居へ運ぶ引っ越し大作戦

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイターの「真釣ちゃんねる」が、「買った中古物件に水槽引っ越し！力づくで運び出していく。」と題した動画を公開しました。動画では、新しく購入した中古物件へ、大量の水槽や飼育用品を運び出す過酷な引っ越し作業の様子を伝えています。



現在借りている店舗跡地には、所狭しと水槽や生き物たちが並んでいます。ナイルモニターの巨大ケージや、餌としてストックされた巨大なコイでパンパンの「大型冷凍庫」など、規格外の設備を紹介。まずは生き物が入っていない空のアクリル水槽や、木材などの資材から車への積み込みを開始します。



翌日には、いよいよ生体の入った水槽の移動に挑みます。グッピー水槽とドブ川水槽の水をタンクに移し、少しでも重量を減らして運び出す作戦です。引っ越し先までの距離が車で10分以内と近いため、負担を考慮して魚たちは水槽に入れたまま慎重に移動させます。



新物件に到着すると、無事に水槽の台に乗せて設置を完了させました。元の飼育水と新しい水を追加してフィルターを稼働させると、濁りも落ち着き、モツゴやヨシノボリたちも元気な姿を見せています。大掛かりな引っ越し作業の裏側が垣間見え、新居での今後の展開に期待が高まる内容となっています。