AKB48新センター・伊藤百花、ツインテール姿で甘めオーラ全開 ミニ丈ワンピから美脚披露【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】AKB48の伊藤百花が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】AKB48新センター、ミニスカから美脚披露
伊藤はフリルやリボンなど、ガーリーなモチーフが可愛らしいミニ丈のワンピース姿でほっそりとした脚を披露。編み込みのツインテールで甘いオーラを放っていた。
伊藤はAKB48メジャー67作目の最新シングル「名残り桜」にてセンターに抜擢された19期生メンバーで、キュートなビジュアルが注目を集めている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】AKB48新センター、ミニスカから美脚披露
◆AKB48伊藤百花、ミニスカから美脚披露
伊藤はフリルやリボンなど、ガーリーなモチーフが可愛らしいミニ丈のワンピース姿でほっそりとした脚を披露。編み込みのツインテールで甘いオーラを放っていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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