ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J2･J3特別リーグ】藤枝MYFC ヴァンフォーレ甲府に1対0… 【J2･J3特別リーグ】藤枝MYFC ヴァンフォーレ甲府に1対0で勝利（JITスタジアム） 【J2･J3特別リーグ】藤枝MYFC ヴァンフォーレ甲府に1対0で勝利（JITスタジアム） 2026年4月18日 16時10分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田J2･J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第11節 結果】藤枝MYFC 1-0 ヴァンフォーレ甲府（JITリサイクルインク スタジアム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 藤枝ＭＹＦＣアウェーで後半アディショナルタイムに１点奪いＦＣ岐阜に勝利（静岡） 【Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ】藤枝 長野の堅い守り崩せず0-2で敗戦（静岡・藤枝市） 【J2･J3特別リーグ】藤枝MYFC 北海道コンサドーレ札幌に1-1(PK2-4)で惜敗(藤枝総合運動公園サッカー場) 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 横浜, 寺田屋, 徳島, 訪問介護, 上田, 商店街, 思いやり, 大学, 住宅