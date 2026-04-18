フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が１５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

「家計の救済ワザ」を進行。Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・深澤辰哉は買い物が好きで以前に同番組で５００万円のジージャンを購入したと明かし、驚かせていたが、この日も「めちゃくちゃ使っちゃうんで。ギリギリで生きてるって感じです」と苦笑。

また新たにビンテージのジージャンを購入したと話し「もう。本当に。怖い。自分が怖いです。最近だとジージャンを、もう１個買いまして。同じ形なんです。だけど、色がちょっと濃い。すごい新品っぽいみたいなのを最近買ったんですけど。（値段が）とんでもなかったですね」と明かした。

さんまが、驚きながら「５００万円より高かった？」と聞くと、深澤は「高かったです…」と話してスタジオを騒然とさせた。

深澤は「いや、もう本当に趣味なくて。唯一あるとしたら買い物ぐらいしかないですよ」と続け「よく行くのはもう本当エルメスしか。バッグはもう、基本エルメスしか持ってない」と話した。 さらに「家に多分８個。（エルメスのバッグが）８個ぐらいある」と告白。さんまが「それ、何の目的でや？」と聞くと、深澤は「いや、使いたいという目的で。この年齢でなかなか持ってる人って意外と。しかも男性って」と話した。

島崎和歌子が「バーキン？いくら？いくら！いくらだった？今いくら！」と聞くと、放送では音声が伏せられたが、深澤は金額を回答。島崎は「え、マジで…」と小声に。「金、持ってんねぇ…」と絶句していた。