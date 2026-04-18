「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦」（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市の所属ジムで取材に応じた。初防衛戦で元４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝を迎え撃つものの、「自分が王者だが、自分が（レジェンドに）挑むつもりでいく」と警戒。また、今月１１日に行われた同級挑戦者決定戦を制した那須川天心（２７）＝帝拳＝が、拓真との雪辱戦を懇願しているが、「そんなことを気にしていられない。今は井岡選手だけを見つめている」と、目の前のビッグマッチへの意識を強調した。

拓真は昨年１１月に行われた同級王座決定戦で、天心と激突。開始直後の１、２回は先手を取られたものの、以降は圧倒し、キックボクシングから転向してきた神童にプロ格闘技５５戦目で初黒星をつけて世界王者に返り咲いた。

天心は１１日の再起戦で、元２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回終了ＴＫＯで撃破。王者への挑戦権を獲得し、「（５・２井岡戦は）拓真選手に勝ってほしい。てるてる坊主をつくって祈ろうかな」と再戦を待ち望んでいた。

ただ、レジェンドとのビッグマッチを控える拓真は「そこは（意識は）何もない。今は井岡選手とどう戦って、どう勝つかだけに集中している」と吐露。天心のエストラダ戦については「（天心は）よくなっている部分もあるが、また戦えば、また自分が勝つ自信はある」と言及し、プロボクサーとしての揺るぎないプライドをにじませた。