大宮vs磐田 スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](NACK)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 5 ガブリエウ
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 8 カウアン・ディニース
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 20 加藤大育
DF 30 山崎浩介
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 2 川崎一輝
MF 7 上原力也
MF 48 相田勇樹
MF 50 植村洋斗
FW 9 渡邉りょう
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 3 森岡陸
DF 66 増田大空
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 77 藤原健介
FW 25 小池直矢
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 5 ガブリエウ
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
MF 6 石川俊輝
MF 8 カウアン・ディニース
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 20 加藤大育
DF 30 山崎浩介
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 2 川崎一輝
MF 7 上原力也
MF 48 相田勇樹
MF 50 植村洋斗
FW 9 渡邉りょう
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 3 森岡陸
DF 66 増田大空
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 77 藤原健介
FW 25 小池直矢
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良