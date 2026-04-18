[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](NACK)

※14:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 5 ガブリエウ

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 11 カプリーニ

MF 14 泉柊椰

MF 15 中山昂大

MF 45 山本桜大

FW 20 日高元

控え

GK 1 笠原昂史

DF 22 茂木力也

DF 33 和田拓也

DF 34 村上陽介

MF 6 石川俊輝

MF 8 カウアン・ディニース

MF 17 神田泰斗

MF 27 松井匠

FW 23 杉本健勇

監督

宮沢悠生

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 4 松原后

DF 20 加藤大育

DF 30 山崎浩介

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 2 川崎一輝

MF 7 上原力也

MF 48 相田勇樹

MF 50 植村洋斗

FW 9 渡邉りょう

FW 11 マテウス・ペイショット

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 3 森岡陸

DF 66 増田大空

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 18 井上潮音

MF 33 川合徳孟

MF 77 藤原健介

FW 25 小池直矢

FW 27 佐藤凌我

監督

志垣良