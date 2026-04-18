超特急、10年前から落ち着いたメンバー告白「もう別人」
【モデルプレス＝2026/04/18】超特急のカイ（小笠原海）とアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が17日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。メンバーの変化を明かした。
【写真】超特急「もう別人」10年前から落ち着いたメンバー
この日の番組冒頭、2人は昔と比べて落ち着いたと感じるメンバーについてトーク。アロハは、自身が14〜15歳頃にavex dance masterのオフィシャルチーム・dinoでともに活動していたシューヤ（志村秀哉）の名前を挙げた。当時20代前半だったシューヤは「尖り散らかしている」時期だったといい、「髪の毛も尖ってたし、ツンツンしてました」と明かした。そんな2人は、2022年に開催された新メンバー募集オーディション「超特急募」に合格し、超特急に加入。「超特急で一緒になってから、もう別人」と言葉に力を込めた。昔は、仲のいい人をイジる側だったというシューヤが、現在のようにメンバーからいイジられる姿を「見たことないし、当時やってたメンバーは多分びっくりすると思う。めちゃくちゃ面白い」と変化を告白。カイから「髪の毛も落ち着いたしね。最近は丸い、可愛いヘアセットもしてますから」と語りかけられると、「ツンツンではなくなりましたね」と笑いながら返していた。
一方で「1桁は割とみんな落ち着いたんじゃない？」とカイ。リョウガ（船津稜雅）、タクヤ（草川拓弥）、ユーキ（村田祐基）、タカシ（松尾太陽）と自身を含む1桁号車のメンバー5人は「みんな尖ってたっていうわけじゃない」としつつも「20歳前後とか結成当初とかは、今とは違った『ギラギラ感』というか、方向性の違うハングリーさ」があったと振り返った。具体的には「ファッションとかも『ちょっと変なの着ちゃおっかな。人とは違うもの着ちゃおっかな』」とこだわりがあったと回顧した。
高校時代の同級生でもあるタクヤの当時の私服は「尖ってました。あいつはヤンキーだから」と楽しそうに話していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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【写真】超特急「もう別人」10年前から落ち着いたメンバー
◆超特急アロハ、約10年前に“尖り散らかしていた”メンバーとは
この日の番組冒頭、2人は昔と比べて落ち着いたと感じるメンバーについてトーク。アロハは、自身が14〜15歳頃にavex dance masterのオフィシャルチーム・dinoでともに活動していたシューヤ（志村秀哉）の名前を挙げた。当時20代前半だったシューヤは「尖り散らかしている」時期だったといい、「髪の毛も尖ってたし、ツンツンしてました」と明かした。そんな2人は、2022年に開催された新メンバー募集オーディション「超特急募」に合格し、超特急に加入。「超特急で一緒になってから、もう別人」と言葉に力を込めた。昔は、仲のいい人をイジる側だったというシューヤが、現在のようにメンバーからいイジられる姿を「見たことないし、当時やってたメンバーは多分びっくりすると思う。めちゃくちゃ面白い」と変化を告白。カイから「髪の毛も落ち着いたしね。最近は丸い、可愛いヘアセットもしてますから」と語りかけられると、「ツンツンではなくなりましたね」と笑いながら返していた。
◆超特急カイ「あいつはヤンキーだから」タクヤの高校時代のファッションスタイル告白
一方で「1桁は割とみんな落ち着いたんじゃない？」とカイ。リョウガ（船津稜雅）、タクヤ（草川拓弥）、ユーキ（村田祐基）、タカシ（松尾太陽）と自身を含む1桁号車のメンバー5人は「みんな尖ってたっていうわけじゃない」としつつも「20歳前後とか結成当初とかは、今とは違った『ギラギラ感』というか、方向性の違うハングリーさ」があったと振り返った。具体的には「ファッションとかも『ちょっと変なの着ちゃおっかな。人とは違うもの着ちゃおっかな』」とこだわりがあったと回顧した。
高校時代の同級生でもあるタクヤの当時の私服は「尖ってました。あいつはヤンキーだから」と楽しそうに話していた。（modelpress編集部）
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